Nevil Shute╱著，薄文承╱譯《碎浪輓歌》（逗點文創出版）

身為譯者，我其實不太習慣像這樣現身，表述自己的所思所想。又或許這與譯者身分無關，單純只是我個人的性格使然。無論如何，我都很感謝逗點願意在寸紙寸金的出版品中，為譯者留下這樣的空間。

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這本書的故事 以二戰 為背景，主舞台則是在英國和澳洲 ，書中的世界無論在地理上或時間上，距離現今身處台灣的我們都稱不上近。主角艾倫一家在澳洲鄉間的生活，對多數台灣讀者而言或許有些陌生；書中關於戰爭的種種細節描述，包括軍階制度、船艦種類、操砲技術和軍中黑話，也都不是一般讀者平常會接觸到的事物。

在翻譯這本書的過程中，為了建立精準的專有名詞對照表，我花了不少時間查找資料。有時候只是為了確認一個軍階的實際職責，有時候則得弄清楚一艘船艦長什麼樣子、具有什麼功能，或是某個軍事術語在當時的語境裡究竟是什麼意思。不過，從翻譯結束到現在提筆寫下這篇後記，那些細節已逐漸變得模糊；依舊清晰的是這本小說所講述的故事、承載的情感，以及留在我心中的感受。

哪怕早已結束，戰爭卻依然能在漫長的歲月裡持續索取人命。

書中的這句話一針見血地點出了戰爭的可怕之處：戰爭會在某個時間點宣告結束，但它留在人身上的東西，卻不會隨著停戰而一同消失。那些失去的生命、沒有說出口的話，以及多年後仍然無法輕易觸碰的記憶，都可能化為難解的遺憾、未竟的願望，或某種難以言說的痛楚，繼續存在於倖存者往後的人生裡。

奇妙的是，一開始翻譯這本書時，我並沒有感受到如此厚重的情感。當時的我近乎將情感抽離，專注在工作上，一字一句處理文字、確認語意、調整語氣、查找資料、整理專有名詞，然後重複著這些步驟，再繼續往下一章走，就這樣到了最後一章。回頭想想，我甚至不覺得自己經歷了一個多麼沉重的故事，反倒覺得這故事有些平淡。

後來進入校稿階段，我從頭到尾重新讀了一遍譯稿。這一次，卻有了全然不同的感受。也許是因為已經走出初譯時埋首於文字的狀態，與故事之間多了一點距離，我反而開始感受到一些當時沒有察覺的東西。

這讓我想起朴贊郁的電影《分手的決心》（Decision to Leave），裡頭有一句話大概是這麼說的：有些人的悲傷像海浪一般洶湧襲來，有些人的悲傷則像墨汁在水中漸漸擴散開來。我覺得《碎浪輓歌》所透出的悲傷更接近後者。

的確，這並不是一個倏然撲面而來、讓人立刻陷入悲傷的故事。很多時候，人物只是平靜地述說一件往事，或做著看似再尋常不過的事情。不過，當我在校稿時重新讀過一遍全書，先前那些零散的片段卻悄悄地連了起來。我開始意識到某些看似平淡的對話背後究竟藏著什麼，也開始感受到那些人物一直背負著，卻沒有直接說出口的東西。

書中人物曾經歷的事情、那些失去與無法挽回的遺憾，並沒有以某個重大的情節或強烈的情緒迎面襲來，而是在讀完整本書之後，如水中墨般一點一點地在心底暈開。

也因此，我在校稿時反而比第一次翻譯時更加在意一些細微的地方。某句話是不是說得太滿？某個人物的情緒是不是被我翻得太明顯？原文刻意留下的沉默，在中文裡是不是也應該保留下來？我想，有時候，翻譯並不是把話說得愈明白愈好，而是要學會在適當的地方停下來，讓人物自己說話，也將一點空間留給讀者。

這也是我在翻譯這本書時經常提醒自己的事情：不要急著替作品消除陌生感。

翻譯當然得讓讀者讀得下去，但「讀得順」不代表必須把所有東西都變得熟悉。英國與澳洲的生活方式、軍隊文化，以及那個時代的人說話與思考的方式，本來就與現今身處台灣的我們有所不同。如果為了讓中文讀起來毫無阻礙，而把這些差異全部磨平，最後留下的也許會是一篇流暢的中文小說，卻未必還是原來的那個世界。

好的翻譯或許不是把一個遙遠的世界搬到讀者面前，而是讓讀者有機會親自走過並感受那段距離。譯者能做的，也許只是儘量不要讓語言本身成為一道額外的障礙，同時盡力保留那個世界原有的陌生與質地。

一本書從作者手中寫下，到最後被另一種語言的讀者讀到，中間其實經過了很長的一段路。這本書寫的是八十多年前發生在英國與澳洲的故事，而如今的我身在台灣，隔著語言與時代，試著用中文把它交到另一群讀者手中。這之間的時間、地理與文化距離，當然不可能因為翻譯而真正消失；但我仍希望，自己的翻譯與譯註，能成為讀者走進這個遙遠世界的一點助力，讓讀者得以更靠近書中的人物，也更沉浸在故事之中。

而我也該在這裡退回書頁之後，讓這個故事繼續走下去了。