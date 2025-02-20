謝宜安／革命家的生活寶物，反抗者的人生紀錄

《革命家的生活寶物──從新珍味餐館的大滷麵、鳳飛飛的Mixtape再到床頭的木刀，閱讀史明的人生故事》（逗點文創出版），由歷史學者翁稷安所著，這本書也可視作「史明的四十個關鍵詞」，或者「入門版史明傳」。它適合兩類人：一類是對於史明人生有興趣的讀者，除了《史明口述史》以外，還有這本理解史明的入門書；另一類是對台灣史感興趣的讀者，可以在書中看到「一名在日治時代出生長大，經歷日本、中共、中華民國政權，並因政治迫害而流亡海外的台派知識分子」的人生軌跡，十分具有代表性。

《革命家的生活寶物》儘管是詞條型的書籍，但編排上按照《史明口述史》的時間順序，分成三個時期：從日治到戰後，信仰馬克思的青年期，1952年後流亡日本的中年期，以及1993年回到台灣的晚年時期。

書中可見到史明革命理念的養成。史明出生於優渥的士林世家，母親與外祖母在人格教養上影響他很大，外祖母是站在法院仍能神色不畏回應庭上的女強人，母親則是從小有漢文教師、教子嚴厲的千金小姐。史明的父親林濟川也有反日色彩，參與文化協會，結交林獻堂，熱中於公共事務，其閱讀書籍在思想上影響了史明。這使得史明儘管從小就讀於日本人的學校，從建成小學校、北一中一路讀上來，向來是學校裡和日本學生起衝突的「硬派」台灣學生。

除了革命行動外，書中也呈現史明生活化的一面。史明熱愛古典樂，大學時收藏的黑膠唱片數量已近八千張。他也熱愛京劇，不只看現場演出，也收藏京劇錄音帶。史明也是個有紀律的人，他手寫藏書目錄，細膩記載收藏書籍的版本，流露出對待書籍的嚴謹態度。他擁有自律的運動習慣，回台後每天固定晨泳一小時，去世前兩個月還曾下水游泳。

戰後，史明以日本為根據地開展革命事業，這時期的物件說明充滿諜報片感的細節：辭典不只是辭典，還可以搭配暗號進行祕密聯繫。就算雙方擁有同樣的辭典，頁碼等數字同樣要經過加密。史明在聯絡人時，曾經分次給出同一張鈔票撕開的兩半，逐步與對方建立信任。史明熟悉成藥，這不只是可以即時解決地下人員身體狀況的強效法寶，還可以當作聯繫暗號：「消炎」、「藥房」指向「破壞工作」與「地方指揮所」等……史明辦地下刊物《獨立台灣》時，工作人員要將刊物偷渡進台灣，依據史明觀察，女性往往比男性更為擅長，重要時刻更能神色自若，身上藏刊物的空間也多，可一次藏到六、七本。地下工作除了聯絡與走私外，史明還有更激進的設想，因此在他所開的中華料理店「新珍味」樓上放了一個「墓龜」用來試爆炸藥，訓練地下工作人員熟悉炸藥聲響、測試定時器等。

史明生於1918年，卒於2019年。在他身上，我們可以看到一名反抗者所使用的媒介、手段與器物，這都是台灣過去一世紀的反抗史的縮影。