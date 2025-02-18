聯副／第一屆「秋水詩獎」徵稿
由中華民國新詩學會主辦，秋水詩刊雜誌社、中華日報、人間魚生活誌承辦，第一屆「秋水詩獎」即日起徵件至12月31日，2026年3月31日公布，並於2026年5月31日詩人節頒獎。投稿詩歌貢獻獎：請附著作三冊及個人經歷；投稿詩歌創作獎：限20-50行中文現代詩，每人投稿2-5首為限。評選出詩歌貢獻獎1名（新台幣10萬元）、菁英獎10名（每名新台幣2萬元）、春芽獎10名（每名新台幣1萬元，限四十歲以下創作者）。投稿一律傳送email至：Wangliti@ms4.hinet.net，並註明參加秋水詩獎以及徵選獎項類別（亦可加送印稿寄至台北市13-95號信箱）。（桂樨）加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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