聯副／第一屆「秋水詩獎」徵稿

聯合報／ 聯副

由中華民國新詩學會主辦，秋水詩刊雜誌社、中華日報、人間魚生活誌承辦，第一屆「秋水詩獎」即日起徵件至12月31日，2026年3月31日公布，並於2026年5月31日詩人節頒獎。投稿詩歌貢獻獎：請附著作三冊及個人經歷；投稿詩歌創作獎：限20-50行中文現代詩，每人投稿2-5首為限。評選出詩歌貢獻獎1名（新台幣10萬元）、菁英獎10名（每名新台幣2萬元）、春芽獎10名（每名新台幣1萬元，限四十歲以下創作者）。投稿一律傳送email至：Wangliti@ms4.hinet.net，並註明參加秋水詩獎以及徵選獎項類別（亦可加送印稿寄至台北市13-95號信箱）。（桂樨）

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
聯副文訊

逛書店

NVIDIA輝達之道：第一本輝達詳解！從AI教父黃仁勳的登頂之路，看全球科技投資前景

NT$ 338

輝達之道：黃仁勳打造晶片帝國，引領AI 浪潮的祕密

NT$ 315

跟達爾文學投資：取經大自然，從物競天擇脫穎成為市場贏家！

NT$ 364

大會計師教你從財報看懂投資本質：首度寫給投資人的理財專書

NT$ 266

延伸閱讀

崔舜華／外婆燒著的時候

聯副／第一屆「秋水詩獎」徵稿

向陽／敬題蒲添生雕塑名作三首

探照燈

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。