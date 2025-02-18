向陽／敬題蒲添生雕塑名作三首
▋詩人
你靜坐，在詭譎多變的
天空下，任隨風雲
自你身後升騰、幻化
且將天光遮蔽
留你八方苦難
面對世道多災，你靜思
如何用心雕塑慈悲與美善
不被掌聲或唾罵所動搖
只為真理和正義而執著
在多皺多褶的山河間，你靜坐
▋春之光
春來了，妳豎耳傾聽
來自北方雪融的聲音
來自南方風起的聲音
清晨陽光乍現的聲音
晚夜月亮破雲的聲音
春來了，妳張眼凝望
漫山櫻花燦開的春光
江上鴛鴦沐浴的春光
眉梢漾盪暖意的春光
唇角含帶柔情的春光
春天用聲音融化了冬雪
春天用聲音叫醒了南風
啊，春來了
春天用春光燦開了山櫻
春天用春光沐浴了鴛鴦
▋林靖娟老師紀念像
在熊熊火舌炙燒中
孩子恐慌地哭破天空
妳來回衝進火海，張開雙手
宛如鳳凰展翅，衛護
受到驚嚇的孩子：不哭不哭
妳以左手環抱驚惶的孩子
咬牙忍受火舌炙燙
妳高舉右手，出入火場
從妳指尖飛起的蝴蝶
是妳無懼於死亡的愛與哀傷
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