向陽／敬題蒲添生雕塑名作三首

聯合報／ 向陽

▋詩人

你靜坐，在詭譎多變的

天空下，任隨風雲

自你身後升騰、幻化

且將天光遮蔽

留你八方苦難


面對世道多災，你靜思

如何用心雕塑慈悲與美善

不被掌聲或唾罵所動搖

只為真理和正義而執著

在多皺多褶的山河間，你靜坐


▋春之光

春來了，妳豎耳傾聽

來自北方雪融的聲音

來自南方風起的聲音

清晨陽光乍現的聲音

晚夜月亮破雲的聲音


春來了，妳張眼凝望

漫山櫻花燦開的春光

江上鴛鴦沐浴的春光

眉梢漾盪暖意的春光

唇角含帶柔情的春光


春天用聲音融化了冬雪

春天用聲音叫醒了南風

啊，春來了

春天用春光燦開了山櫻

春天用春光沐浴了鴛鴦


▋林靖娟老師紀念像

在熊熊火舌炙燒中

孩子恐慌地哭破天空

妳來回衝進火海，張開雙手

宛如鳳凰展翅，衛護

受到驚嚇的孩子：不哭不哭


妳以左手環抱驚惶的孩子

咬牙忍受火舌炙燙

妳高舉右手，出入火場

從妳指尖飛起的蝴蝶

是妳無懼於死亡的愛與哀傷


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