劉靜娟／第一遍食元宵

冬至，H佇面冊頂頭貼一張相片，有琥珀色湯的「湯圓」，問逐家臆*會出彼是啥湯無？

有人講是包種茶、東方美人茶、南非國寶茶，甚至有人臆是威士忌。

H講：「是文山鐵觀音啦，舊年冬至是烏龍，我的心得是烏龍配圓仔較好。」

用茶湯食圓仔感覺較袂飫*，我想袂到會當按呢食。自細漢到今，甜的圓仔阮攏是食煮圓仔的湯，湯有摻糖，有時會摻薑母。這是自媽媽留落來的傳統。

講著圓仔，我有一件笑詼代。

六十年前，我來到台北，佇昆明街一間小公司食頭路，辦公室佇一樓，我和一个羅東來的同事蹛*三樓。

元宵節，表小弟來揣*我，買一盒元宵做伴手，兩人面對面那講話那食。我食著有感覺粉粉，淡薄仔奇怪。問伊佇佗位買的？伊講隔壁麵包店。既然是麵包店買的，當然現食，彼沿白色的粉應當是欲予元宵袂黏做伙，我按呢想。

豆沙餡好食，阮一人食六、七粒。食暗頓了後，我想講煮過可能較好食，就按呢煮兩粒做點心，有影加真好食。彼日，同事出去樂跎*，我愛睏矣，伊猶未轉來，所以，我留一張條仔，叫伊食元宵，講：我發覺煮過較好食。後來，同事講確實，「你有夠巧」。

隔轉年的元宵，我已經離開彼間公司，佇《新生報》副刊室上班。講起我頭一遍食元宵的感想，予外省同事笑甲腹肚疼，講元宵哪有人食生的！

按呢啊？我掠做煮過才食是我發明的呢！

袂使怪我，員林來的毋捌看過元宵，羅東來的也毋捌。原來元宵是用豆沙、麻仔的餡佇米籮用秫米*粉一遍一遍輾出來的，所以阮食的是生的秫米粉！好佳哉阮無歹腹肚。

同事講：「恁食圓仔嘛愛煮過啊。」我講圓仔毋是買便的，免講囥佇紙盒仔一粒一粒排甲好勢好勢，是阮家己用石磨仔共秫米挨出米漿，用麵粉袋承咧，了後用石頭去硩*，抑是用扁擔綁佇椅條頂頭，共水分逼出來變作圓仔粞*。紲落去，提一塊出來煮熟的撋*入去，大人囡仔才圍佇米籮邊挲圓仔。圓仔有原色和染紅色的，攏無包餡。

做圓仔的過程一步一步我清楚，當然知影彼是生的，愛煮過。媽媽也有教阮，講煮圓仔的時，浮起來就是熟矣。閣紲喙講：「一粒浮，一粒囫*。」意思是有人袂等得，看著一粒浮起來，就隨食一粒。

後來，年年元宵節進前，我就注意著麵包店、餐廳外口亭仔跤攏有師傅咧「搖元宵」。寒天，師傅搖甲大粒汗細粒汗，可見這是需要氣力的穡頭。

有一件關係元宵的故事，我也記牢牢：

前輩作家羅蘭坐公車去草山，可能是司機擋仔踏傷雄，害伊跋一下受重傷蹛病院。專欄作家何凡批評公車司機的素質差，「開車敢若咧搖元宵」！

＊註： 臆（ioh）：猜 飫（uì）：膩 蹛（tuà）：住 揣（tshuē）：找 樂跎（lo̍k-tô）：玩耍、逍遙 秫米（tsu̍t-bí）：糯米 硩（teh）：壓 粞（tshè）：去水的糯米糰 撋（nuá）：搓揉 囫（hut）：囫圇吞棗