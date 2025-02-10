小宅一樹／讓我們別談論發生了什麼事

讓我們別談論

發生了什麼事





就聊聊，比如說，天氣以及

要如何解決那些

未洗的衣物。





三明治是要

水煮蛋或煎蛋





把一些事物放一旁。

相簿、日記、

明信片、信函、

文件。





（保存起來，別忘了它們）





散散步吧，也許

在附近的湖畔，

有樹、有雲且也許

有點微風以及鳥兒啾啾。





帶上清單。母親也許需要

一瓶洗碗液，一瓶

橄欖油，一包鹽。

一些給孩子們的巧克力

也許。





日落前回家吧。

店鋪打烊之前。

別說話。

外套掛好，

洗個澡。





坐下來。讀點什麼。

最好是一些的詩。

坐著。想些什麼。

就那麼一點點。





若感覺要哭，

就哭。



