聯副／陳慧主講《我們的文學夢》

聯合報／ 聯副

由紀州庵文學森林與上海商業儲蓄銀行文教基金會共同主辦的《我們的文學夢》系列講座，邀請香港作家陳慧主講，講題為「一場沒有終點的旅程：從閱讀到寫作」。時間是2月14日（五）19:00-21:00，地點在紀州庵二樓（台北市中正區同安街90號）。本講座免費參加，請事先至紀州庵官網報名：https://kishuan.org.tw/activity_detail1649.htm。（桂樨）

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