蘇家立／為妳熱一壺酒
雷聲大作。
閃電剛鑷起妳的衣服
又輕輕放下。一杯熱酒
擄獲冰冷的嘴唇而筷子斷成數截
我們垂首窗外的貓兒
牠躲進樹叢僅露出
勾起月色的尾巴
牆上的鐘壞了很久
趁著大雨妳換上新的
薄外套蓋過了坐墊
夜鶯的叫聲敞開所有窗戶
我打開籠子關進今晚的天色
雨勢不停。
妳的衣服輕靠我的肩膀
他也曾在那兒哭過
沸著一把烈火
為妳的青衣熱一杯茶
妳卻只想著酒的溫度
口袋多了幾片杏葉。
貓兒翻倒了茶杯
妳的嘴唇閉了又開開了又閉
更衣室在雙眼盡頭
走到底有一座燈塔正失明
我撿起妳留下的衣服
慢慢扯著領口的線
脫逸的每一條都不適合夜歸
逛書店
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