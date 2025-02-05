蘇家立／為妳熱一壺酒

雷聲大作。

閃電剛鑷起妳的衣服

又輕輕放下。一杯熱酒

擄獲冰冷的嘴唇而筷子斷成數截

我們垂首窗外的貓兒

牠躲進樹叢僅露出

勾起月色的尾巴





牆上的鐘壞了很久

趁著大雨妳換上新的

薄外套蓋過了坐墊

夜鶯的叫聲敞開所有窗戶

我打開籠子關進今晚的天色

雨勢不停。

妳的衣服輕靠我的肩膀

他也曾在那兒哭過

沸著一把烈火





為妳的青衣熱一杯茶

妳卻只想著酒的溫度

口袋多了幾片杏葉。

貓兒翻倒了茶杯

妳的嘴唇閉了又開開了又閉

更衣室在雙眼盡頭

走到底有一座燈塔正失明





我撿起妳留下的衣服

慢慢扯著領口的線

脫逸的每一條都不適合夜歸



