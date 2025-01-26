曾湘綾／失眠的貓
那些失眠的夜晚，那些
同樣為夜，失眠的歌
將往事一回回擁緊，又鬆開
在秋即將遠行的地方
昏黃書房裡有柔和的色彩
有一滴滴水珠微顫著
髮香的氣息，有案邊花草的
芬芳，還有一隻為歌，發出呼嚕
為窗外的雨音，失眠的貓
架上的聖誕紅，揣度陽光消逝
的年代，傳遞微熱的溫度
佯裝快樂的承諾一隻貓，可以
在冰寒有雨的日子，聽見星星
閃爍，幸福的聲音
對遙遠的未來，輕輕承諾，耳語
溫柔一點，再溫柔一點，失眠的
貓的眼睛可以是奔跑的月色
把夜幕拉開，呼喚海風浪花飛鳥
和一首首失眠的歌
遺忘此刻，只是濕漉漉的躺在書房
黑暗中，一隻失眠的貓，渴望夢
乘歌去旅行，聆聽世界如此安寧
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