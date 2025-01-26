那些失眠的夜晚，那些

同樣為夜，失眠的歌

將往事一回回擁緊，又鬆開

在秋即將遠行的地方





昏黃書房裡有柔和的色彩

有一滴滴水珠微顫著

髮香的氣息，有案邊花草的

芬芳，還有一隻為歌，發出呼嚕

為窗外的雨音，失眠的貓





架上的聖誕紅，揣度陽光消逝

的年代，傳遞微熱的溫度

佯裝快樂的承諾一隻貓，可以

在冰寒有雨的日子，聽見星星

閃爍，幸福的聲音





對遙遠的未來，輕輕承諾，耳語

溫柔一點，再溫柔一點，失眠的

貓的眼睛可以是奔跑的月色

把夜幕拉開，呼喚海風浪花飛鳥

和一首首失眠的歌





遺忘此刻，只是濕漉漉的躺在書房

黑暗中，一隻失眠的貓，渴望夢

乘歌去旅行，聆聽世界如此安寧



