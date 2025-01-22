聯副／2024琅琅原創大賞正式開跑
由聯合線上旗下媒體「琅琅悅讀」主辦的「琅琅原創大賞」，募集8至15萬字繁體中文故事，包括愛情、犯罪、異想、恐怖、武俠、寫實等六大類創作皆可報名，每位創作者最多可投稿三部作品參賽，總獎金達新台幣35萬元，並由主辦方提供得獎者保證出版合約。即日起開始收件至4月20日截止，線上報名及詳細比賽注意事項請洽：https://pse.is/6uwcql。（桂樨）加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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