聯副／2024琅琅原創大賞正式開跑

由聯合線上旗下媒體「琅琅悅讀」主辦的「琅琅原創大賞」，募集8至15萬字繁體中文故事，包括愛情、犯罪、異想、恐怖、武俠、寫實等六大類創作皆可報名，每位創作者最多可投稿三部作品參賽，總獎金達新台幣35萬元，並由主辦方提供得獎者保證出版合約。即日起開始收件至4月20日截止，線上報名及詳細比賽注意事項請洽：https://pse.is/6uwcql。（桂樨）

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