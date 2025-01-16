山的那一邊是什麼呢？是不是我沿路所見的一層又一層望不盡的深淺山色，以及蜿蜒的路從此座山纏繞到彼座，忽隱忽現？

他已經凌駕群峰之上，卻顧所來徑是什麼心情？

當我步履艱難，大口喘息，那個在高處眺望的人成了仰望的目標，我不斷提醒自己：有人已經抵達。

有的山頂會豎立雕像。我想，也許雕像的最大功用並不在崇敬何神、紀念何人，反而是一個指標，為還在山徑匍匐攀爬的人提供一個可以估量的參照。不像地平線總是引逗著人，卻也永遠在後退，令人希望耗竭。而雕像意味著可以一步步縮短與山巔的距離，只要堅持，它一直耐性地等候汗水淋漓狼狽不堪的你到來。

眺望的人無意間把自己站成一座雕像。

我想像著他所看見的風景，繼續埋頭前行。