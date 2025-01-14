登上仙跡巖，原本只是聽從醫生的囑咐，為了控制血壓要多加運動。這座山雖不高，但有一段坡道陡峭得讓人喘不過氣。每一次攀爬，心跳加速，氣喘如牛，然而日復一日，身體的血液彷彿更為暢通，血壓也慢慢降下來。

山中遇見的人，性情各異，有的豪放健談，有的安靜沉思，卻在一次次的偶遇中，漸漸修正自己的偏見，拉近了彼此的距離。某天，我注意到一位女子，她獨自坐在長椅上，烏髮披肩，神色寧靜，專注於瑜伽。她的每個動作柔和卻隱隱透著力量，如同風拂過水面，平靜中暗藏波瀾，讓人不敢輕易打擾。

某日，她的身影突然從山中消失，徒留一片寂靜與好奇。山友們紛紛猜測，有人說她是某家大企業的高管，也有人傳她經歷過刻骨銘心的愛情波折，但事實無從得知。然而不久後，她再次現身亭中，帶著微笑點頭致意，隨即恢復她的練習。那一刻，我鼓起勇氣邀請她共進午餐，她輕輕點頭，微笑如山間的晨霧，飄忽卻真實。

午餐中，她漫談佛經的智慧，言語簡潔卻意蘊深長。我坦承自己是基督徒，對佛教經典知之甚少。我們在不同的信仰中展開對話，彼此探討生命的本質，竟意外地觸及心靈深處的共鳴，亦即生死有命，富貴在天。

幾日後，她來訪，帶來幾道親手製作的素食料理，手藝細膩，味道清雅。飯後，她邀請我到她家小坐。她的居所如同她的人，簡約清雅，房間裡飄散著淡淡的花香，像是一片寧靜之地。在那裡，我們聊起修行、素食、人生之道，彷彿在不經意間，彼此的世界有了交集。

之後的日子裡，她帶我爬山，與我分享她的素食理念，她的言語如細雨潤物，無聲地滲入我的心田。在這份默契中，我感到一種難以言喻的依戀，難道她是我這一生的貴人嗎？

然而，有一天，她突然消失得無影無蹤，連一聲道別都未曾留下。我再度獨自上山，攀爬著熟悉的路徑，卻總覺得少了什麼。那時我才明白，命運中的相遇與別離，常常不由人選擇，正如那句古話：「命裡有時終須有，命裡無時莫強求。」

半年後的一個清晨，我在山頂亭子前突然遇見她。她的髮絲間多了幾縷銀白，歲月在她的臉上留下了痕跡，但她的目光依舊清澈深邃，像幽谷裡靜靜盛放的花朵，低調卻耀眼。「休養了半年，今天才重返山上，沒想到會遇到你。」她微笑著說，語氣中帶著熟悉又疏離的溫柔。

那一刻，我微笑回應，內心滿是欣慰。這次重逢或許只是偶然，但在這短暫的瞬間，我感覺自己抓住了什麼，又放開了什麼。山風輕輕拂過，亭中的她依然如初，靜靜地成為我生命中最動人的一部分。