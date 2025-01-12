在山谷，蓋間房子，以直言、以橫心的方式搭建；老派磚瓦、硬脊梁，情懷堅固，不跟世界結怨。

住下就是家，把家當作一個朋友，可以選擇幫助他或婉拒他，這概念讓家顯得比親情寬大。（不過，黎明和野鴿子的重要性又大於朋友。）

閒來陪陪樹，風撥開葉叢，露出心跳，心跳最厲害的時候，是淡薄。

瀑布玩弄月色，直到流年走光。鳥在早晚打水，星在耳畔垂釣，谿石終於學會憨慢。夜炫耀靜，無用的東西讓我們富有。

風景深度操勞，為了改善目光短淺。我們對視，不以刀刃、不以微笑，而是以回音融入空氣，從此有了另一番意思。