聯副／《芬尼根守靈》漢語全譯本新書發表會

聯合報／ 聯副

由國科會人文社會科學研究中心主辦，詹姆士‧喬伊斯《芬尼根守靈》漢語全譯本新書發表會，將在1月12日下午2:00-4:00於紀州庵文學森林（台北市中正區同安街107號）舉行，邀請本書譯者梁孫傑主講，單德興主持，林玉珍、莊坤良、曾麗玲與談，歡迎各界人士踴躍參加。報名請洽：https://reurl.cc/gerbGL。（桂樨）

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