李進文／我走路，即走心，在城市叢林

多年不見的你並不遙遠，其實很近，近乎謠言。

來到你的城。流虹繞渚，飛龍在天，你在你的城布置祥瑞、妝點無我之境。

手機鏡頭搜索你的城，不加濾鏡、不剪輯，為了讓細節有心疼的感覺。

我走路，即走心。如今我一個人可以走很遠的路，不再將就那一點點風光。儘管四處皆是瀝青和混凝土，真情走過，都是踏青。

忽然就在一條安靜的老街，遇見我一個人曾經的兵荒馬亂。我久久發呆，呆立在你鋪著青石亂片的城。

而且就在一處落日也忍不住打滾的草坡，我將一張世界上最有漣漪的白紙攤開，鋪平，躺其上，卻發覺就算我已經減到小於一個人還是太膨脹。

行路於城市叢林，深入憂愁、淺出喜樂，我邊走邊丟了自己，為了帶回另一個自己。