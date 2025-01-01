聯副／2025聯副重要專題預告
在地的也是世界的 繼承的也是創新的文學的也是文化的
在地的也是世界的
繼承的也是創新的
1【當代文化現場】
反映時事／時勢，聚焦現象級藝文人物、事件與思潮，邀請各領域專家自各異的視角切入，作深刻的介紹與剖析，每月見報一回。
2【副刊學：AI時代的文學插畫家】
擇取文學副刊相關主題，採訪從業人員，探索因應之道，勾畫出該領域在當時代的面貌，2025年請AI時代的文學插畫家現身說法，由青年作家採訪，每月見報一回。
3【台灣味】
捕捉庶民日常、器用道具等等富有本土風味的精神內涵，作社會觀察、文化探索，每月見報一回。
4【文學的社會事件簿】
記錄已發生、反映正發生、建言將發生的社會現象與事件，留下文字的在場證明，不定期刊出。
5【文學相對論】
每月一回，由兩位作家就同一主題對談；同一組作家參加當月文學沙龍座談，免費活動，歡迎與會。
6【國際文學獎巡禮】
介紹各國、各區域、各語系的重要文學獎，除了引介文學獎、爬梳文學脈絡，也反照當地政經局勢，每季見報一回。
反映時代，呼應現實，文學的、文化的創作園地；靈感的火花、經驗的分享，知識的引介、思想的激盪，更多精采內容，敬請鎖定聯副！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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