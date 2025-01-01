聯副／2025聯副重要專題預告

文學的也是文化的 在地的也是世界的 繼承的也是創新的

1【當代文化現場】

反映時事／時勢，聚焦現象級藝文人物、事件與思潮，邀請各領域專家自各異的視角切入，作深刻的介紹與剖析，每月見報一回。

2【副刊學：AI時代的文學插畫家】

擇取文學副刊相關主題，採訪從業人員，探索因應之道，勾畫出該領域在當時代的面貌，2025年請AI時代的文學插畫家現身說法，由青年作家採訪，每月見報一回。

3【台灣味】

捕捉庶民日常、器用道具等等富有本土風味的精神內涵，作社會觀察、文化探索，每月見報一回。

4【文學的社會事件簿】

記錄已發生、反映正發生、建言將發生的社會現象與事件，留下文字的在場證明，不定期刊出。

5【文學相對論】

每月一回，由兩位作家就同一主題對談；同一組作家參加當月文學沙龍座談，免費活動，歡迎與會。

6【國際文學獎巡禮】

介紹各國、各區域、各語系的重要文學獎，除了引介文學獎、爬梳文學脈絡，也反照當地政經局勢，每季見報一回。

反映時代，呼應現實，文學的、文化的創作園地；靈感的火花、經驗的分享，知識的引介、思想的激盪，更多精采內容，敬請鎖定聯副！