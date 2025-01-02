傅詩予／是誰在耳邊說
是誰在耳邊說：
一切將會好起來的。
當晚雲如焰
我們坐等歲月的裁刀
裁命運成滿天星布
我們會有個美夢
是誰在耳邊說：
最好的季節已經來臨
金秋之風
對稻草人許下承諾：
一切都會好起來的。
夢中宇宙重啟
多麼不願意醒來啊
命運之手冰冷的搖醒
是誰在耳畔輕輕的說：
一切將會好起來的。
當晨光踢來了火球
照亮夢中森林
一切都會好起來的
雖然我們的憂患仍在
但也壞不到哪裡去了
樹身已千瘡百孔
仍為生命謳歌
風中雨中清晨中呢喃
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