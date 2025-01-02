傅詩予／是誰在耳邊說

聯合報／ 傅詩予

是誰在耳邊說：

一切將會好起來的。

當晚雲如焰

我們坐等歲月的裁刀

裁命運成滿天星布

我們會有個美夢


是誰在耳邊說：

最好的季節已經來臨

金秋之風

對稻草人許下承諾：

一切都會好起來的。

夢中宇宙重啟


多麼不願意醒來啊

命運之手冰冷的搖醒

是誰在耳畔輕輕的說：

一切將會好起來的。

當晨光踢來了火球

照亮夢中森林


一切都會好起來的

雖然我們的憂患仍在

但也壞不到哪裡去了

樹身已千瘡百孔

仍為生命謳歌

風中雨中清晨中呢喃


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