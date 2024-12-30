窗外微風子夜

幽靜六朵曇花

深情脈脈無語

無聲處有喧譁

曇花，仙人掌科，別名瓊花、韋陀花、月下美人。原產於墨西哥，十七世紀由荷蘭人引入台灣。

老莖木質化，花蕾單生於葉狀莖凹處，夏秋兩季為花期，可開三、四次。

曇花在夜晚緩緩綻放，呈漏斗狀，花瓣四重，中吐花蕊，潔白無瑕，淡雅清香。清晨即凋謝，予人一種「剎那芳華」、「一瞬即永恆」的感覺。佛教傳說有「曇花一現，只為韋陀」，日本稱之「月下美人」，為曇花意象帶來美麗的聯想。

曇花在夜間開花，授粉媒介少，更重要的是，雄、雌蕊無法一起成熟、存活。因此，花開花謝，接著掉落，無法結果，示現潔淨不染的本質，毋寧為出離情執表法（《無量壽經》：「拔諸愛欲，杜眾惡源」），也隱喻「質本潔來還潔去」的深層訊息。

住家十三樓陽台有一曇花盆栽，人花互動三十年，我稱之為老曇。向陽花木，每年四到十一月，開花六、七次。今晚子夜屬霜降，盛開三大朵，有一朵靠近窗戶，彷彿探望書齋主人。

更令人驚訝的是，葉莖又冒出二十個小蓓蕾。

壬寅年大開曇花八十朵，老曇感應道交，花奴深深體會到。附錄六首詠曇花，見證人花的互動。

1. 曇花似有知 十五月光相為伴 夜鶯聲聲追 2. 夜來朝去老曇花 潔淨身心無染汙 陽台子夜我陪伴 清晨捧花悟無住 3. 陽台小劇場 幽香喧譁三曇花 知交來觀賞 4. 捧花心羞怯 想優曇缽花神話 現身為說法 5. 夏至烈陽雷雨後 老曇三朵風中開 子夜幽香到燈下 潔淨回報用心栽 6. 我愛曇愛我 人親花親人 月窺美窺月 花看人看花