林明德／曇花
窗外微風子夜
幽靜六朵曇花
深情脈脈無語
無聲處有喧譁
曇花，仙人掌科，別名瓊花、韋陀花、月下美人。原產於墨西哥，十七世紀由荷蘭人引入台灣。
老莖木質化，花蕾單生於葉狀莖凹處，夏秋兩季為花期，可開三、四次。
曇花在夜晚緩緩綻放，呈漏斗狀，花瓣四重，中吐花蕊，潔白無瑕，淡雅清香。清晨即凋謝，予人一種「剎那芳華」、「一瞬即永恆」的感覺。佛教傳說有「曇花一現，只為韋陀」，日本稱之「月下美人」，為曇花意象帶來美麗的聯想。
曇花在夜間開花，授粉媒介少，更重要的是，雄、雌蕊無法一起成熟、存活。因此，花開花謝，接著掉落，無法結果，示現潔淨不染的本質，毋寧為出離情執表法（《無量壽經》：「拔諸愛欲，杜眾惡源」），也隱喻「質本潔來還潔去」的深層訊息。
住家十三樓陽台有一曇花盆栽，人花互動三十年，我稱之為老曇。向陽花木，每年四到十一月，開花六、七次。今晚子夜屬霜降，盛開三大朵，有一朵靠近窗戶，彷彿探望書齋主人。
更令人驚訝的是，葉莖又冒出二十個小蓓蕾。
壬寅年大開曇花八十朵，老曇感應道交，花奴深深體會到。附錄六首詠曇花，見證人花的互動。
1.加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
曇花似有知
十五月光相為伴
夜鶯聲聲追
2.
夜來朝去老曇花
潔淨身心無染汙
陽台子夜我陪伴
清晨捧花悟無住
3.
陽台小劇場
幽香喧譁三曇花
知交來觀賞
4.
捧花心羞怯
想優曇缽花神話
現身為說法
5.
夏至烈陽雷雨後
老曇三朵風中開
子夜幽香到燈下
潔淨回報用心栽
6.
我愛曇愛我
人親花親人
月窺美窺月
花看人看花
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言