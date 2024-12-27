長久沉在泥沼深處，麻木的潮濕之中。每日隨波逐流地撲向陽光下的泡沫。盤踞著──以為這就是醒著。用厚重的苔綠築巢、裹身、忘憂。

細細構築的池塘，是囚籠也是殼。日復一日，吞食流沙中的微小飽足。把眼睛貼近世相岩巉的土壤，掩蓋自己。隨著水位升降，追逐無止的浮蟲。耗費日夜，只為撫慰那影子投射的無底的空洞。

這片池水中折射的光景是那樣蒼白。那些曾用力抓緊的石子與枯葉，皆隨水流而去，無痕無形，無跡可追。直到泥沼的冰層裂開，陌生的光線一點一滴地逼近。彷彿這一生都是在一場錯誤中蛻化。才發現那些泥水、殼狀的存在，竟吞食了時光，竟扼殺了生的真滋味──生的真滋味，舔著泥沼深處縹緲的甘甜。

終於甦醒，才知雙眼所能見的盡是寒冷的冬眠。真正的溫暖隱匿在虛構的浪濤與空氣的波紋。那些在想像中編織繁花的春天，仍未曾抵達。

躍入一池虛構的流波，輕盈地浮游。作那忘卻時間的青蛙，棲身夢的水底。在無邊的荷葉上，睡著也好醒著也好。

那株芭蕉仍在雨中沉吟：古池や蛙飛びこむ水の音。