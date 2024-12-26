陳偉哲／美和寧靜
京都。此時此地充滿美和寧靜。無論孤單或群居，我都不敢告訴你，擔心你來了人潮會更擁擠。各個角落占滿人影，我不能靜靜發呆，思維被潺潺河流載向遙遠的盡頭。夜空不斷從天際打下來，嘗試截斷一日將盡的白晝。河中之路。下班族騎腳踏車靠著微弱的燈光邁進。路徑並不寬，足以容納一輛車身，沿途前方沒來人。頓時感覺路是為他而生，一個人不停地踩，想在天完全黑以前抵達終點。橋上的路人聽不見他掩飾的喘息。我還錯以為他正悠閒地兜著風。這時哪兒來的寒風，我渾身蜷縮在幻覺裡，繼續把眼前熟悉的夜景好好溫故一遍，哪裡都不想去。旅行裡碰到的每一道光景，或許是別人的司空見慣，可對我而言是充滿神祕和新鮮的事。此時此地充滿停止的韻味。我止步兌換一面又一面陌生人的故事，我讀別人的人生讀得非常過癮。
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