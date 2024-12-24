李長青／黃昏的雲，春天的樹

聯合報／ 李長青

渭北春天樹，江東日暮雲，何時一樽酒，重與細論文。

──杜甫〈春日憶李白〉（節錄）


日子繼續凝望，生成自己，時空的波紋

記憶璚枝，夢語神泉，溪澗流徙涉事──

究竟是奔往了閃滅的星光無極限，抑或

僅只敘及了，刻痕的沉默


黃昏的雲，春天的樹，步道斜陽岔出

季節的接縫，雷鳴偶然，青磅白磅

世界頓時僅僅


一回驀然


●註：青磅白磅（tshenn-pōng-pe̍h-pōng）：突如其來。形容出乎意料的突然來到或發生。


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