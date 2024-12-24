李長青／黃昏的雲，春天的樹
渭北春天樹，江東日暮雲，何時一樽酒，重與細論文。
──杜甫〈春日憶李白〉（節錄）
日子繼續凝望，生成自己，時空的波紋
記憶璚枝，夢語神泉，溪澗流徙涉事──
究竟是奔往了閃滅的星光無極限，抑或
僅只敘及了，刻痕的沉默
黃昏的雲，春天的樹，步道斜陽岔出
季節的接縫，雷鳴偶然，青磅白磅
世界頓時僅僅
一回驀然
●註：青磅白磅（tshenn-pōng-pe̍h-pōng）：突如其來。形容出乎意料的突然來到或發生。
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