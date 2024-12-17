聯副／「故宮100+」傳奇寶藏短篇小說募集！

聯合報／ 聯副

由琅琅悅讀、共同主辦的「+」傳奇寶藏短篇小說募集，從故宮珍藏的百件文物中汲取靈感，徵求以繁體中文創作8000-15000字短篇小說。

●投稿時間：即日起至2025/3/2（日）止。請以email投稿並填寫線上報名表才算完成報名資格。

獎項：邀請專業評審選出首獎、貳獎、參獎各一名，佳作獎七名，並有機會成為「讀創故事簽約創﹐作家」。凡符合投稿條件的參賽者皆可獲得參加獎。詳細徵文辦法、投稿請洽【琅琅悅讀】網站：https://bit.ly/3ZtsyFJ。（桂樨）

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