詹澈／早餐想起您的名字
水氣蒸騰，早餐發酵的饅頭
蕃薯熟透的香味，溫度還燙著
昨夜的夢；在清明走向端午的路上
看見嚴冬前秋決肅殺的赭紅滲出
濁水溪岸散髮翻飛雪白的蘆葦蕩
蘆葦蕩裡通向蕃薯園的小路，風聲蕭瑟
一聲槍響──被鬧鐘雞啼的聲音驚醒
聽見清晨走遠的雨聲。早餐
不禁想起您的名字，我的曾祖父 詹蕃薯
清末民初，小紅磚墓碑裡您模糊歪斜的名字
曾經藏匿日據時台灣抗日義俠廖添丁
與他在草寮裡同床抵足而眠的祖父說：
秋天樹葉生鏽的黃昏，他被偷牛的土匪以土槍
偷襲，子彈從後背迸出血，伊撲倒在田邊
槍聲迴盪在夭壽刺骨的風中──
小紅磚的墓碑，也曾經豎在台北六張犁的亂葬崗
處死的槍聲不斷迴盪在馬場町的河岸邊
從抗日到白色恐怖，烈士在呼喚他的祖國後倒下
早餐，聽見走遠的雨聲如消失的槍聲
看著黃皮白心的蕃薯，想著紅皮紅心的 詹蕃薯
想著賣蕃薯者，賣著基因改造已質變的蕃薯
──那些買辦的政客與資本
在早餐的咀嚼裡阻礙著吞嚥，鯁刺的
日治老人在墳場邊喝酒賭博，下注
美青如兒戲似的兒童在戰爭邊緣嬉鬧
逛書店
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