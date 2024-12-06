葉國居／撳得頭來尾又翹

一個書法同好，是客家庄寫大字的佼佼者，過去在喪葬場合，以漆刷代筆，書寫四字輓聯名噪一時，數量之多難以計數，據我長年觀察得一結論，他寫的輓聯屢屢掛得比遺照還高。那一刷，是制高點，仰之彌高，一如仰望藍天的星辰。

如今電子輓聯問世，即便滿腹才華，也只能徒呼負負。過去書寫的輓聯已是明日黃花，回憶如煙雲，望眼盡成空。有一天，他猛然想起和妻交往時，其以大尺寸宣紙書寫的《心經》，以粗框裝裱送給未來的岳家，算是存世唯一作品。奇怪，結婚這麼多年從未再見過，往好處想，作品被善待典藏。過年前夕，丈母娘出國，他去幫忙顧厝兼餵豬，臨暗黃昏，斜陽西射，三、四頭豬公巴巴望著矮牆外雜物間一面大玻璃似的鏡片，他呵呵地笑著，豬八戒真是愛照鏡呢！趨前，心頭一震，是自己書寫的《心經》，框中的壓克力板受光反射。那一照，自信和高傲瞬間打回原形。

岳家囁囁嚅嚅，說是因作品太大無處懸掛，當初暫置豬寮，哪知日子一久就住下來了。這理由好牽強，他內心慍氣與日俱增，像陰濕的角落黴菌在滋長，而豬八戒念經的劇情，很快地成為村人茶餘飯後的話渣。照常理說來，大作品不容易被忽略，沒上藝術圈平台已算委屈，又怎麼會淪落入豬圈！他更想起了以前作品高掛靈堂，心靈煞是受傷，覺得岳家重視他的存在，比一隻豬還不如。那日，他特別款待讀《心經》那幾頭豬，確認牠們是知己。

九百多年前，在今河南省寶豐縣有一座廟宇香山寺，寺內有一方寬巨的石碑，內容大概描述古代有一國王不信佛，但他的第三個女兒妙善卻從小禮佛，長大後拒絕父親安排婚嫁，國王一怒把她趕出宮外，妙善住進尼姑庵後，國王又動用權力百般折磨她，最後忍無可忍下令將她斬首，所幸妙善被山神救出後在香山修行。其後國王病入膏肓，有一僧人斷言此疾，需要活人之手眼方能治癒，而香山有一修行者願意提供，此人正是妙善，她自砍雙手，自挖雙眼為國王做藥。國王康復後前往致意，駭然發現是自己的女兒。

妙善公主化身大悲菩薩的傳說，早在唐代便在民間流傳，至於和寶豐縣發生關聯，那是宋朝後的事了，翰林學士蔣之奇被貶官汝洲，受香山寺住持之邀，為〈大悲菩薩傳〉潤色，書法家蔡京寫下碑文，成為歷史上首篇可考的妙善傳說，卻非常可惜的，這麼重要的碑文失蹤了數百年之久。現代中外學者探討傳說，卻沒有見過全部碑文。已故清大教授賴瑞和遍尋史料，找到拓片和三家過錄的碑文，全皆只有碑文後半段。直至中國開放，他克服萬難隻身去了香山寺，在觀音大士塔下洞內見到了石碑，是一般碑文的兩倍大，碑高超過兩米二，寬約一米五，在顛沛流離的年代，所見拓本只有一半的原因，追根究柢竟是找不到這麼寬的宣紙來拓印。

大手筆，固然氣勢非凡，但大也容易失傳，卻是常人無法預料的事。顧慮得再周全，也難面面俱到。母親乍聞好友書作的境遇，以客語感慨地說：「撳得頭來尾又翹。」意思是說，壓住了頭，尾巴卻翹起來。撳，以手按也。世事總是凸頭翹尾的，難免顧此失彼，請他別往壞裡想，畢竟史有殷鑑呀！