杉本真維子／杉本真維子詩選
▋他者的手持鏡
那個女人拿起電話彎下腰
為何我的，紅鉛筆就掉了下來
桌面下，沒有對上眼的視線
是慢慢地把窗外染紅的
夕陽
毫無混雜的血液之間
沸騰的新鮮生命
談笑、生氣、步行
作為一個人活著
噓的一聲，不可動搖的寂靜鋪下
再多當一下他者
就這樣永遠是他者吧
我想要被什麼給
操縱
啊，那白手套──
「躲貓貓看不見」（註），遮
住臉孔
雙手的縫隙裡
眾多的他者遺落散失
在偷看期間，光線的
健檢已然通過
你像摺疊手持鏡一樣
把小小的電話闔上
●註：原文「イナイイナイバア」是一種與幼兒玩的遊戲。成人遮住自己的臉，口念此語，並打開雙手，露出臉孔，以取樂幼兒。
▋道祖神
攪和泥巴製成丸子
謊言般照單全吞
猜忌供品
孱弱的心
狗兒來吞
以襯衫被撕裂
並留有齒印的腹部
敲一聲門，和藹祖父的槍口就發光
「都是為了你」，成了一句慟哭
我也來吞
來吞狗兒
即使口吐謊言也阻擋不了
薄暮為此顫抖
果真如此就讓我吞了祖父
●杉本真維子，1973年生於長野縣，現任日本現代詩人會副理事長。2002年榮獲第四十屆現代詩手帖獎出道。著有詩集《點火期》、《袖口的動物》（第五十八屆H氏獎、第十三屆信每選獎）、《裾花》（第四十五屆高見順獎），與最新詩集《皆神山》，均由日本思潮社發行，另有詩畫集《E》、散文集《三天之石》。2008年起，在宇都宮藝術與體育專門學校文藝創作科，擔任現代詩研究講師。此外，亦連載報紙時評《詩的現在》（共同通信社），並發表文藝評論多種。有中譯詩集《裾花》（蔡雨杉譯，秀威出版）。
應台北詩歌節之邀，詩人將於9月27日晚間七點半於紅氣球島之食華山店與曹疏影對談「朝向原野打開」，由謝惠貞（蔡雨杉）主持，歡迎參加。並將於9月23日台北詩歌節中山堂的開幕演出中親誦詩作，索票方式請見台北詩歌節官網。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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