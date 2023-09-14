杉本真維子／杉本真維子詩選

▋他者的手持鏡

那個女人拿起電話彎下腰

為何我的，紅鉛筆就掉了下來

桌面下，沒有對上眼的視線

是慢慢地把窗外染紅的





夕陽

毫無混雜的血液之間

沸騰的新鮮生命

談笑、生氣、步行

作為一個人活著

噓的一聲，不可動搖的寂靜鋪下

再多當一下他者

就這樣永遠是他者吧

我想要被什麼給

操縱





啊，那白手套──

「躲貓貓看不見」（註），遮

住臉孔

雙手的縫隙裡

眾多的他者遺落散失





在偷看期間，光線的

健檢已然通過

你像摺疊手持鏡一樣

把小小的電話闔上





●註：原文「イナイイナイバア」是一種與幼兒玩的遊戲。成人遮住自己的臉，口念此語，並打開雙手，露出臉孔，以取樂幼兒。





▋道祖神

攪和泥巴製成丸子

謊言般照單全吞

猜忌供品

孱弱的心

狗兒來吞





以襯衫被撕裂

並留有齒印的腹部

敲一聲門，和藹祖父的槍口就發光

「都是為了你」，成了一句慟哭

我也來吞

來吞狗兒





即使口吐謊言也阻擋不了

薄暮為此顫抖

果真如此就讓我吞了祖父





●杉本真維子，1973年生於長野縣，現任日本現代詩人會副理事長。2002年榮獲第四十屆現代詩手帖獎出道。著有詩集《點火期》、《袖口的動物》（第五十八屆H氏獎、第十三屆信每選獎）、《裾花》（第四十五屆高見順獎），與最新詩集《皆神山》，均由日本思潮社發行，另有詩畫集《E》、散文集《三天之石》。2008年起，在宇都宮藝術與體育專門學校文藝創作科，擔任現代詩研究講師。此外，亦連載報紙時評《詩的現在》（共同通信社），並發表文藝評論多種。有中譯詩集《裾花》（蔡雨杉譯，秀威出版）。

應台北詩歌節之邀，詩人將於9月27日晚間七點半於紅氣球島之食華山店與曹疏影對談「朝向原野打開」，由謝惠貞（蔡雨杉）主持，歡迎參加。並將於9月23日台北詩歌節中山堂的開幕演出中親誦詩作，索票方式請見台北詩歌節官網。