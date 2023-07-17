廖偉棠／台北聖誕夜致詩人陳滅

當你讀到「如果沒有酒」的時候，

我接上「那就我們變成酒」。

忽略瓶子。

當你說到我們竟也經歷滄桑了，

我聽著你唱的關正傑卻想起了森田童子。

忽略鳴鳥。

而一代人的驚弓流離才剛剛開始。

而腰身也未因為異鄉的霧而捲曲。

分別後是聖誕節，我在一所教堂樓下的7-11

讀帕索里尼，樓上的小兒女唱聖詩。

忽略希律王。

「寂靜的空氣／傳遞著囚徒的聲音」

而一代人的哭牆尚未築起。