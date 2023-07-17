廖偉棠／台北聖誕夜致詩人陳滅
當你讀到「如果沒有酒」的時候，
我接上「那就我們變成酒」。
忽略瓶子。
當你說到我們竟也經歷滄桑了，
我聽著你唱的關正傑卻想起了森田童子。
忽略鳴鳥。
而一代人的驚弓流離才剛剛開始。
而腰身也未因為異鄉的霧而捲曲。
分別後是聖誕節，我在一所教堂樓下的7-11
讀帕索里尼，樓上的小兒女唱聖詩。
忽略希律王。
「寂靜的空氣／傳遞著囚徒的聲音」
而一代人的哭牆尚未築起。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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