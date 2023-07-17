廖偉棠／台北聖誕夜致詩人陳滅

聯合報／ 廖偉棠

當你讀到「如果沒有酒」的時候，

我接上「那就我們變成酒」。

忽略瓶子。

當你說到我們竟也經歷滄桑了，

我聽著你唱的關正傑卻想起了森田童子。

忽略鳴鳥。

而一代人的驚弓流離才剛剛開始。

而腰身也未因為異鄉的霧而捲曲。

分別後是聖誕節，我在一所教堂樓下的7-11

讀帕索里尼，樓上的小兒女唱聖詩。

忽略希律王。

「寂靜的空氣／傳遞著囚徒的聲音」

而一代人的哭牆尚未築起。

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
慢慢讀，詩

逛書店

2023商業服務業年鑑：生成式AI與新經貿環境下之服務業永續發展

NT$ 360

別把你的錢留到死：懂得花錢，是最好的投資——理想人生的9大財務思維

NT$ 315

超圖解！人體肌筋膜連結與修復

NT$ 338

大腦生病救命手冊：有些人不是真的壞、偏激、不用功、人格異常，而是大腦出問題了！（暢銷10萬本珍藏紀念版）

NT$ 460

延伸閱讀

秦賢次／瘂弦與我

聯副／踏查與書寫

聯副／許武雄油畫〈海邊月亮〉

蔡富澧／雨景

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。