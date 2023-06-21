吳俞萱／圍攻
走進教室的第一天，我刻意坐在中心
在感覺到自己被所有人的目光圍攻的時候
讓屁股底下的旋轉椅360°轉動
──沒有人在看我，沒有人
圍攻我沒有人把我放在眼裡沒有人有我
屁股回到原點的時候，我忍不住笑了
從中心脫困是一場不容易獲勝的征戰
黛博拉要我們用兩到三個句子來自我介紹：
至少有一個句子刻意造假
所有人聽完，舉手表決哪一個是虛構的情節
──我有一隻叫貓的狗，我是一個
消防員，我在中國住過兩年
我交過12星座的男朋友，我在極地
跑過馬拉松，我在心碎的13歲
跳過河，我是雙性戀，我可以
一秒入睡我開過一間餐廳賣龍蝦還沒倒閉
我在紐約跳過芭蕾後來摔斷了腿我被蜜蜂叮過
傷口此刻正在流膿
哪一個更殘忍，相信你的謊還是
不相信你的真實人生？
輪到我的時候我說，第一
我是一個孤兒。第二，我是我孩子的孩子。
──沒有人舉手，現場一片安靜
我說對不起，當我用「我」當句子的開頭
我說不出假話
中心對我的圍攻，我從來
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