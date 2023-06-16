「今天是昨天的明天。」是我最喜歡的廢話。這句話是我在盧廣仲的演唱會上聽到的。我腦中的畫面是一隻三腳貓蹩腳地不停交換步伐的模樣。

七等生說，人到底是面向過去背著未來往後退走，還是背向過去往未來前行？我的人生沒有這種沉重的問題。我已經度過了無數個昨天跟今天，卻還是沒有學會如何善用時間，每天我都為了昨天的晚睡而懊悔。

在日劇《重啟人生》裡，安藤櫻為了投胎成人，過著明日邊界般的一生。每當她重新經過一次人生中的選擇，心境逐漸明朗，在重複之中慢慢梳理出活著的真義。那些微小的，被輕易忽略的小事，逐漸成為生命中的主線任務。一邊追劇我一邊思考，如果能重來，我會改變生命中的哪個部分？

我竟然想不出答案。

我害怕因為某些選擇會使我失去現在擁有的某些事物，原來我的一生終於也出現了難以割捨的事物。即使不回到過去，我還是只想擁有更多卻害怕改變，或許是因為這樣，我的主線任務才遲遲沒有出現。

不過這僅僅是我的第一輪人生，是個平庸、困惑的一生也很合理。所以每當我渾渾噩噩的時候，我都會用新豐街底迪的語氣告訴自己，才第一輪而已，你要我認真什麼，第一輪而已。

希望第二輪的我，會記得買高端的股票，或是強烈堅持家裡要裝第四台。