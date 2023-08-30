當婚姻走到盡頭 我們是否還記得當初相愛的模樣

很開心藍雲完成《彎弓》，我也有幸閱讀、聆聽她的分享並為其寫推薦序。老實說，這不是一本可以輕鬆看過的書，但絕不妨礙它的特別價值，因為這本書真實道出女性面臨失婚時，內在的壓抑煎熬與失落，也跳脫一般讓人解氣的套路情節，丈夫外遇、從婚姻出走、外遇者遭受報應等。故事的主角從面對婚變衝擊，起始逃避愛已逝去的事實，到痛苦接受，並帶著對未來的徬徨不安，即使跌撞、仍努力前行，終能成為勇者的生命之旅。 專文推薦摘選／諮商心理師 林綉雅

第一章 終點處，回看起點

文／藍雲

2016年9月1日午後，台北市車水馬龍的圓環十字街頭，烈日下，等候過馬路的路人們，或打傘、或抬臂試圖遮擋刺眼豔陽，被高溫熨燙的臉，神色焦躁、不耐煩等候人行號誌燈的轉換。

羸瘦的惠敏站在人群最後方，彷彿對烈日、強光無感，神色只是迷惘哀戚，思緒渙散不知飄向何方。隨著紅色號誌燈轉換為綠色，布穀鳥通行鳴叫聲響起，前方行人紛紛提步往前走，失神的惠敏兀自停在原地，直到被後到的人撞到身側，只聽到一聲「對不起」，來人已快速越過她、大跨步邁向斑馬線。

惠敏驚醒，視線看往前方百公尺處民政大樓，知曉前進的方向，卻無法邁開步伐，躊躇猶豫之間，號誌燈又已轉換，布穀鳥停止鳴啼。

等到號誌燈再度轉換，終於提步跟上前方行人，緩步穿過馬路、走上人行道。

站立在戶政大樓門廊下的泰俊，看向惠敏來的方向，等到妻子抬眼，兩人視線短暫交會。確認惠敏看見自己，隨即漠然轉身進入大樓，看見丈夫的轉身，惠敏不由停下腳步，抬頭看著大樓外牆「士林區戶政大樓」標誌，神情哀傷。

進入二樓大廳的泰俊在號碼牌抽取處，按鍵後取得「156號」，看見妻子進入廳門，冷漠轉身倚柱站立。惠敏見到丈夫轉身，遲疑的走到另一方向的座位區坐下。周遭來往洽公民眾、燈號跳動的櫃檯、不時的廣播播送，惠敏恍若無聞，身軀只是顫抖，茫然陷入回憶——二十四年前，1992年秋天。

＊＊＊

那是一個秋高氣爽的週末午後，二十五歲的泰俊神情略帶緊張，不安坐在台北南海路植物園荷花池畔涼亭的石椅上，看到不遠處穿著白襯衣、嫩黃長裙的女子，緩緩走在林蔭大道，穿著低跟皮鞋、約莫一百六十公分高的嬌小身形，雖然不高，但因為苗條勻稱，看來纖細修長，趕忙起身走到涼亭邊等候。

秋風輕起，女子以右手撫按頸肩的長髮、左手輕按裙擺，腰間白絲腰帶隨風輕揚，輕盈的走下拱橋。距離涼亭約莫三十公尺處，目光看向站立在亭邊的泰俊；兩人視線交會，泰俊見女子眼神明亮靈動、臉龐漾著燦爛笑容，心頭鼓聲擂動、一時忘言。

惠敏落落大方來到眼前，唇角上揚，「莊泰俊先生？」

「是。」聽見問話，回過神的泰俊趕忙回應。

「你好，我是許惠敏。」

「妳好，川仔讓我看過妳的照片。」

「哈哈，照片跟本人通常不太像。」

泰俊搖頭，「很像，他說妳很愛笑。」

惠敏又是笑意盈盈，「說我愛笑，這倒是真的。川仔對你的開車技術讚不絕口。」

泰俊露出靦腆笑容，「不敢當，他說安排搭便車，許小姐就沒辦法拒絕了。」

看著眼前這個比自己足足高上一個頭的健壯男子，身形雖是高大，但眼神滿是純稚，惠敏不由心生好感，「哈哈，本來我就沒打算拒絕，畢竟有專車接送、又有拜拜可以吃。」

「他說許小姐好相處，我開車也有人聊天作伴。」

「給你添煩了，既然省下交通費，那我請你中餐？」

泰俊欣然點頭應允，「好。」

兩人轉身走上拱橋，並肩走在林蔭大道上，泰俊打破沉默，「妳跟人見面，都約在植物園？」

惠敏抬眼，笑意看向他，「對，這裡離我公司近，早到的人可以看看花草、不無聊，而且不吵、沒有汽油味。」

「許小姐喜歡花草？」

「是，很喜歡。」惠敏轉頭指向一旁池塘，「你看，池裡一朵朵的小黃花，特別吧？」

「好小，什麼花？」

「台灣萍蓬草，跟蓮花一樣的睡蓮科植物，不過這是台灣原生種。」

「所以是台灣原生的蓮花？」

惠敏莞爾一笑，「對，有一首台語歌《孤戀花》，裡面唱的『水蓮花滿滿是』，就是說它。」

泰俊露出歉然、單純的表情，「我爸媽都是外省人，沒什麼機會接觸台語歌。」

「喔，我是道地的農家子弟，小時候家鄉桃園農村有很多埤塘，就長滿了水蓮花。」

惠敏口氣中的理解，讓泰俊更生好感，提出要求，「可以唱給我聽？」

「哈哈哈，我唱得不好啦！不過這首歌很有名，哼一段，你應該會知道。」惠敏故作姿態地清清喉嚨後，微笑哼唱：「風微微風微微，孤單守在水岸邊，水蓮花滿滿是，真情等待露水滴」。唱畢，唇眉帶笑的問，「聽過嗎？」

泰俊毫不掩飾欣賞的表情，「好像有，許小姐唱歌很好聽。」

「哎呀，謝謝你不嫌棄。」低眉淺笑，惠敏顯得有些不好意思。

「川仔說我們一樣大，還說許小姐是記者？」

惠敏點頭，「既然一樣大，就叫我名字吧。川仔因為比我小，所以叫我惠敏姊。我讀新聞系，畢業後在報社當記者兩年了，你是去當兵。」

「那妳也叫我名字。當記者是不是很辛苦？」

「有一點，尤其是截稿前跑不到新聞的話，壓力特別大。」

泰俊由衷讚嘆，「能當記者文筆一定很好，讀書時我最害怕的就是作文課。」

聽到真摯的語氣，惠敏回以善意，「哈哈，我是從小就羨慕數理好的同學，上高中後我的數學很少及格過。」

讀創故事暖心人氣作家「藍雲」《彎弓》！(圖/讀創故事)