《頤和園》製片「耐安」入選奧斯卡評委 她的幕後人生很精彩

現正重映的婁燁經典神作《頤和園》近日捷報連連，不僅全台票房破百萬，甚至與婁燁合作多次《頤和園》的製片「耐安」也是奧斯卡美國影藝學院獎 534 名評委投票成員之一，耐安的經歷備受美國影藝學院的肯定，根據外媒《Variety》報導，下一屆奧斯卡金像獎頒獎典禮將於 2026 年 3 月 15 日頒發。

耐安是婁燁長期的製片夥伴及公司合夥人，兩人已累計20多年的合作關係，並且耐安也可以說是中國獨立電影製片先驅，若要書寫近代中國影史，一定會提到她的名字。

婁燁導演是耐安的主要合作對象，她不僅身兼《頤和園》製片，兩人因電影《頤和園》被「五年內禁止在國內進行電影製作」。雖然耐安沒有投身演員一職，不過她在《蘇州河》擔任製片並飾演片中的女黑道角色「蕭紅」一角，令許多影迷印象深刻。

事實上，耐安畢業於上海戲劇學院表演系，但她認為自己對表演沒有熱情，因此隨後又考入中央戲劇學院導演系戲劇導演專業，並走上幕後之路。

此外她也曾於2012年出演了另一部更具挑戰性的的禁片——導演應亮的《我還有話要說》，該片不僅在盧卡諾影展得了最佳導演獎，更讓耐安一舉封后，獲得「盧卡諾影后」頭銜。

《頤和園》耐安是婁燁長期的製片夥伴及公司合夥人，兩人已累計20多年的合作關係，並且耐安也可以說是中國獨立電影製片先驅，若要書寫近代中國影史，一定會提到她的名字。圖/聯影電影提供

目前佳評如潮的《頤和園》已經叫好叫座，連續上映兩個月，許多影評人、影迷、作家大讚《頤和園》是一生必看的神作，演員連俞涵以及作家李屏瑤更於今年6月4日於Facabook分享頤和園劇照，目前松菸誠品電影院、高雄市電影館仍有場次，想觀賞婁燁神作的影迷們，仍然可以進戲院體驗大銀幕的《頤和園》，看影后郝蕾大飆精采演技！購票請洽誠品電影院官網以及年代售票系統。

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《頤和園》。圖/聯影電影提供

《頤和園》。圖/聯影電影提供

《頤和園》。圖/聯影電影提供

《頤和園》。圖/聯影電影提供