《頤和園》製片「耐安」入選奧斯卡評委 她的幕後人生很精彩

琅琅悅讀／ 聯影電影
《頤和園》製片耐安入選奧斯卡評委。圖/聯影電影提供
《頤和園》製片耐安入選奧斯卡評委。圖/聯影電影提供

現正重映的經典神作《》近日捷報連連，不僅全台票房破百萬，甚至與婁燁合作多次《頤和園》的製片「耐安」也是美國影藝學院獎 534 名評委投票成員之一，耐安的經歷備受美國影藝學院的肯定，根據外媒《Variety》報導，下一屆奧斯卡金像獎頒獎典禮將於 2026 年 3 月 15 日頒發。

耐安是婁燁長期的製片夥伴及公司合夥人，兩人已累計20多年的合作關係，並且耐安也可以說是中國獨立電影製片先驅，若要書寫近代中國影史，一定會提到她的名字。

婁燁是耐安的主要合作對象，她不僅身兼《頤和園》製片，兩人因電影《頤和園》被「五年內禁止在國內進行電影製作」。雖然耐安沒有投身演員一職，不過她在《蘇州河》擔任製片並飾演片中的女黑道角色「蕭紅」一角，令許多影迷印象深刻。

事實上，耐安畢業於上海戲劇學院表演系，但她認為自己對表演沒有熱情，因此隨後又考入中央戲劇學院導演系戲劇導演專業，並走上幕後之路。

此外她也曾於2012年出演了另一部更具挑戰性的的禁片——導演應亮的《我還有話要說》，該片不僅在盧卡諾影展得了最佳導演獎，更讓耐安一舉封后，獲得「盧卡諾影后」頭銜。

《頤和園》耐安是婁燁長期的製片夥伴及公司合夥人，兩人已累計20多年的合作關係，並且耐安也可以說是中國獨立電影製片先驅，若要書寫近代中國影史，一定會提到她的名字。圖/聯影電影提供

目前佳評如潮的《頤和園》已經叫好叫座，連續上映兩個月，許多影評人、影迷、作家大讚《頤和園》是一生必看的神作，演員連俞涵以及作家李屏瑤更於今年6月4日於Facabook分享頤和園劇照，目前松菸誠品電影院、高雄市電影館仍有場次，想觀賞婁燁神作的影迷們，仍然可以進戲院體驗大銀幕的《頤和園》，看影后郝蕾大飆精采演技！購票請洽誠品電影院官網以及年代售票系統。

拍照《頤和園》首輪戲院票根，上傳至👉聯影電影FB粉絲團指定活動貼文下方，可抽中文全開海報和《頤和園》𝘿𝙑𝘿。

《頤和園》。圖/聯影電影提供

《頤和園》。圖/聯影電影提供

《頤和園》。圖/聯影電影提供

《頤和園》。圖/聯影電影提供

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
星頭條 頤和園 婁燁 奧斯卡 電影 導演 電影視界

逛書店

這本書能讓你戒菸：1000萬人都說有效的輕鬆戒菸法進階版

NT$ 279

肩、頭、腰、脖痛完全消除！上班族痛點與疲勞根源一次找出，日本脊椎醫教你從體內放鬆的最強訣竅

NT$ 294

潛關係：管理者做人的13種學問

NT$ 150

90天900萬：寫給迷途投資人的速度盤獲利心法【10週年全新增訂版】

NT$ 315

延伸閱讀

《頤和園》製片「耐安」入選奧斯卡評委 她的幕後人生很精彩

《全知讀者視角》導演親解改編巧思：讓每個角色都有「個性武器」

《暴蜂尼亞》艾瑪史東是外星人CEO？荒誕離奇綁架案預告公開

《來自廚房的花束》東京「Fumin」食堂的靈魂人物 70歲的她只接待懂吃的人

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。