《來自廚房的花束》東京「Fumin」食堂的靈魂人物 70歲的她只接待懂吃的人

她做的每一道菜，都蘊藏著一段動人的故事

《來自廚房的花束》(Gifts from the kitchen)電影講述位於東京南青山小原流會館地下的「Fumin」，是一間每天都大排長龍的超人氣食堂。走下階梯，踏入店內，最先映入眼簾的，是一座開放式的大廚房。只見數位身形高大的廚師忙碌其中，而在他們之間，一位嬌小的身影揮舞著沉重的中華炒鍋——那正是風瑞阿姨。

風瑞阿姨的父母皆為台灣人，而在日本出生、成長的她，承襲父母傳遞的愛與味覺天賦，創辦了中華家常菜餐館「Fumin」，用心經營長達45年，「Fumin」的料理融合兩地飲食文化，開創出屬於自己的風味，不僅深受東京在地人喜愛，也成為許多藝術家常客的心靈寄託。

70歲時，她卸下了經年累月掌杓於「Fumin」廚房的職責，將日常的熱鬧與煙火交給後輩。卸下職務後，她並未離開料理，而是以更私密的形式，在只接待一天一組客人的餐桌「齊」中，繼續與人分享她的味道與人生。數十年間，風瑞阿姨始終用她真摯的笑容和創意十足的菜單，細膩描繪出一道道料理、一段段人生，以及一個名為「Fumin」的溫柔世界。

東京人氣食堂「Fumin」半世紀的愛與記憶，傳達關於味道與人的故事

《來自廚房的花束》是一部關於齊風瑞女士與東京南青山「Fumin」的故事。齊風瑞，人稱「風瑞阿姨」，擁有台灣父母的血緣，並在日本出生、長大。風瑞阿姨從小就夢想「擁有自己的店」，因此選擇成為美容師。直到某天，她為朋友準備了一餐飯，朋友一句「只有我們吃這麼好吃的東西，太浪費了吧！」無心的話，點燃了她開餐館的想法。於是，1971年，她在神宮前開設了一間小小的中華風家常料理店——「Fumin」，並在1986年遷店至南青山。本片歷時三年半拍攝，以鏡頭緩緩追隨齊風瑞與她的家人，她承襲了父親無可取代的味覺，以及母親不服輸的精神與愛。究竟，是什麼讓「Fumin」、讓齊風瑞，半個世紀以來依然深受人們喜愛？各式菜單背後的誕生故事、風瑞阿姨的料理初心，在這部作品中透過一句句真摯的證言，以及穿梭於日本與台灣之間的記憶娓娓道來。

位於東京南青山小原流會館地下的「Fumin」，是一間每天都大排長龍的超人氣餐廳。不久前，這裡的招牌料理「納豆炒飯」，更在節目《1億3000萬人的SHOW頻道》中獲得日本天團嵐的櫻井翔驚艷推薦：「原來納豆還有這麼美味的吃法！」除了納豆炒飯，還有已故插畫家和田誠先生命名的「蔥油餛飩」、濃郁又開胃的「梅干扣肉」等，一道道名菜皆為「Fumin」獨有的風味印記。「Fumin」的魅力，也深受橫跨世代的創作者喜愛——料理研究家平野令美、繪本作家五味太郎等多位文化界名人，都是這間店多年的熟客。這不只是一間餐廳，更是滿是關於味道與人的故事。

《來自廚房的花束》。圖/希望影視

村上春樹、細野晴臣指名合作插畫家高妍，溫柔筆觸創作電影插畫

電影《來自廚房的花束》紀錄著「Fumin」獨特的家常料理，留住時光的味道與家的溫度。片中穿插色彩溫柔、令人為之觸動的插畫，是出自插畫家高妍的創作。曾與知名作家村上春樹、日本搖滾歌手細野晴臣等人合作的台灣插畫家高妍，除了擔任本作插畫，更深受風瑞阿姨的笑容、與對料理的熱愛所打動：「在一幕幕溫暖的電影畫面與輕柔的配樂下，我的眼淚一顆一顆落下，沾濕了衣領與袖口，回憶如潮濕又溫柔的旋渦。料理，是讓人活下去的幸福魔法。」

《來自廚房的花束》。圖/希望影視

《來自廚房的花束》。圖/希望影視

《來自廚房的花束》。圖/希望影視

《來自廚房的花束》。圖/希望影視

《來自廚房的花束》。圖/希望影視