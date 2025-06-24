《陷入我們的熱戀》劉浩存x王安宇 借位吻戲引發網路罵戰

作家耳東兔子的網路小說《陷入我們的熱戀》，在晉江文學城連載完結後，於2023年3月由青島出版社發行實體書。故事從高考後展開，女主角徐梔在意外失戀之際，邂逅了被稱為「混球」的陳路周。兩人之間誤會頻生，徐梔對陳路周產生一種莫名的親近感，而陳路周卻誤以為她是自己的追求者，這場各有歸屬的烏龍情緣由此上演。

《陷入我們的熱戀》改編自晉江文學城簽約作者耳東兔子同名小說。圖/擷取自網路

《陷入我們的熱戀》青春高甜偶像劇

陸劇《陷入我們的熱戀》改編自晉江文學城簽約作者耳東兔子同名小說，由劉浩存飾演「直球歪打的甜拽酷妹」徐梔，與王安宇飾演的「自我攻略的嬌氣拽王」陳路周，共同演繹一段從曖昧期的極限拉扯，到確認關係後雙向奔赴的愛情故事。本劇於2025年5月28日播出。

故事講述，在南方多雨的慶宜市，「睿軍黑馬」徐梔與「裸分狀元」陳路周的相遇，一場誤會意外地開啟了這對「拽姐」與「詩人」的緣分。在兩人你來我往的嬉笑互懟中，曖昧情愫逐漸升溫，上演了一場精彩的「極限拉扯」。然而，現實卻為這段萌芽中的情感按下了暫停鍵：陳路周被家中安排出國留學，徐梔則如願前往北京攻讀建築系，使得這對雙向奔赴的戀人只能分隔兩地。

不過，命運的齒輪因一場意外再度轉動。陳路周放棄海外學業，主動歸國並成功補錄到徐梔所在的大學。久別重逢後，陳路周不再壓抑內心，勇敢而熱烈地重新追求徐梔。此後，兩人互相治癒、彼此守護，最終陷入一場永不落幕的熱戀。

《陷入我們的熱戀》。圖/擷取自微博

劉浩存吻戲惹議，「借位」操作引爆觀眾怒火

由劉浩存與王安宇主演的青春偶像劇《陷入我們的熱戀》開播，初期口碑尚可，但隨著劇情的推進，觀眾對於劇中吻戲的處理方式開始產生疑問。不少人發現，男女主角的親吻鏡頭頻頻採取「借位」拍攝，甚至出現突然切換空鏡、用物品遮擋等手法，嚴重破壞了戀愛氛圍，讓滿心期待CP互動的觀眾大感失望。

劇中多處吻戲的關鍵時刻，屢次運用生硬的轉場手法，如樹葉遮擋、切換空鏡、甚至使用影子替身，明顯打斷了情感的流暢性。例如第8集圖書館的吻戲，氛圍鋪墊極佳，卻突然切到窗外，讓觀眾直呼「把人當傻子」。

《陷入我們的熱戀》小說原著中，女主角徐梔被描寫為「接吻狂魔」，吻戲是推動關鍵情感發展的重要元素。然而，劇中卻大量刪改親密戲份，導致角色塑造顯得單薄。此外，劇方在前期宣傳時曾以吻戲作為行銷噱頭，但播出後內容卻未兌現承諾，引發觀眾質疑虛假宣傳。

觀眾的不滿情緒迅速擴大，矛頭直指女主角劉浩存。網友質疑她既想透過偶像劇獲取流量，卻又不願放下「謀女郎」的清純形象。許多人批評她作為演員，連基本的吻戲都不願拍攝，質疑其專業素養與敬業精神何在。批評聲浪愈演愈烈，甚至演變成人身攻擊，大量惡評和不雅言論充斥評論區。

劇組發布聲明，呼籲觀眾理性追星

面對排山倒海的輿論壓力，6月4日《陷入我們的熱戀》劇組發布聲明，譴責部分用戶對演員進行辱罵，並透過控評等方式操控輿論，聲稱這已構成對演員名譽的嚴重侵害。劇方表示已全面啟動輿情監測機制，若侵權行為升級將採取法律手段，同時呼籲觀眾理性追星，文明觀劇。

《陷入我們的熱戀》在宣傳時曾以吻戲作為行銷噱頭。圖/擷取自網路

《陷入我們的熱戀》劇情吻戲片段。圖/擷取自網路

《陷入我們的熱戀》劇組發布聲明，譴責部分用戶對演員進行辱罵。圖/擷取自微博

《陷入我們的熱戀》。圖/擷取自微博

《陷入我們的熱戀》。圖/擷取自微博

《陷入我們的熱戀》。圖/擷取自微博

《陷入我們的熱戀》。圖/擷取自微博

《陷入我們的熱戀》。圖/擷取自微博

《陷入我們的熱戀》。圖/擷取自微博