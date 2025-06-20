《親密之海》台劇登紐約亞洲影展 李銘順：容易動情，並不代表花心

CATCHPLAY旗下影響原創影視與鑫囍創業共同出品，話題台劇《親密之海》今日宣布入選甫公佈的本屆紐約亞洲影展（NYAFF），成為自影展成立的24年來，首部也是唯一入選的台灣劇集，「《親密之海》不僅刻畫當代男女的感情觀，更從宏觀的視角看台灣近20年的世代變化。精良的製作品質加上又在紐約當地拍攝取景，相信能夠突破語言的界線與世界接軌，打動更多的觀眾。」紐約亞洲影展影展總監山繆‧傑米爾（Samuel Jamier）表示。

台劇《親密之海》即將於7月18日在CATCHPLAY+ 影音平台（台灣、印尼、新加坡）、CATCHPLAY電影台61頻道首播，並於台灣LINE TV、香港Now TV 與國際串流平台Amazon Prime Video 於全球超過240個國家與地區同步盛大首播。官方今日釋出描述主演群角色內心話的「角色篇」幕後花絮，首度揭露李銘順、吳慷仁、瑞瑪席丹、于子育等人深入詮釋複雜情感背後的真實掙扎。

台劇《親密之海》圍繞由李銘順飾演的成功企業家李憲宏展開。他外表冷靜自持，內心卻始終被難以掌控的情感與慾望折磨。李銘順坦言：「李憲宏是個很有魅力的男人，他只是很容易產生愛情，可能一般人會覺得他很花心。」但試圖控制一切的李憲宏，卻忽略了情感是最難掌控的，而這反而成了他的致命傷。

由吳慷仁飾演的陳漢榮則長年在李憲宏身旁，以沉默守候的姿態成為其情感與秘密的見證者，他表示：「阿榮是一位男同志，暗戀老闆李憲宏多年，有種純粹的愛戀，願意為他全然的付出，也始終選擇默默的守候與陪伴。」一直守在憲宏身邊的阿榮，但卻不是站在陽光下的存在，這種矛盾的情緒極具挑戰，兩人之間的曖昧張力與權力拉扯，讓整齣劇充滿無言的衝突與壓力。

《親密之海》陳漢榮若有所思。圖/CATCHPLAY提供

除了細膩的情感描述，台劇《親密之海》中更不乏大膽的情慾展現，瑞瑪席丹飾演的林莉蓮，以率性無畏的姿態衝撞李憲宏既定的人生軌道，她的出現不僅點燃情感風暴，更揭露隱藏在每個人內心最深處的慾望與恐懼。瑞瑪席丹表示：「莉蓮是一種解放，也是一種災難。她的吸引力對人性是最直接的挑戰。」她進一步分享：「有時候你越是想抗拒，越是被拉進去，這個角色讓我體會到許多更深層的人性與慾望。」

于子育飾演的沈曉雯則以理性表象掩蓋熾烈情感，她說：「曉雯是個傻女人，太執著了，越是不甘心就越不放手。」她以內斂但卻情緒充沛的演技展現角色內心隱藏的熾熱，表面上看起來最理性的人，其實內心的火焰往往最燙、最難熄滅。于子育直言：「曉雯的情感深埋在理性之下，那種壓抑之下的深情演起來格外折磨，但也格外真實。」

《親密之海》沈曉雯依偎在李憲宏懷裡。圖/CATCHPLAY提供

台劇 《親密之海》同時也描繪了近20年來台灣社會與世代價值觀的細膩變遷。隨著社群媒體成為人際關係的主要舞台，劇中李憲宏因為無意中觸動年輕世代的敏感神經而引發網路輿論風暴，充分展現當代人在真實與虛擬世界間的焦慮與掙扎。導演呂吉元與蔡柏璋透過獨特的鏡頭語言呈現出現代社會最真實親密拉鋸，打造衝突卻又細膩的人際互動。呂吉元導演形容此劇為拍攝生涯中最勇敢的嘗試：「《親密之海》探討的不只是情愛，更是人與人之間最深層的距離與渴望。」李銘順表示：「劇裡一句台詞讓我印象特別深刻：『人總是希望得到自己沒有的。』這句話正好道出現代人內心的不安與迷惘。」吳慷仁則說：「故事裡的人物，在親密的關係裡有時候距離太近，反而會看不清對方。劇情的衝突和引人入勝，就從這裡而來。」

《親密之海》改編自作家胡晴舫小說《群島》，耗時四年精心打造，跨越台北、花蓮及美國紐約與阿拉斯加等地取景，以電影質感的影像美學與深刻的人物刻畫，挑戰觀眾對親密關係的理解與想像。

《親密之海》將在7月18日於CATCHPLAY+影音平台 (台灣、印尼、新加坡)、CATCHPLAY電影台61頻道首播，並於台灣 LINE TV、香港 Now TV及國際串流平台Amazon Prime Video於全球超過240個國家與地區同步共同首播，全球觀眾都將一起進入這片錯綜複雜卻真實貼近內心的情感之海，感受跨世代間慾望與人性的真實拉鋸。

《親密之海》李憲宏與林莉蓮在酒吧中暗生曖昧。圖/CATCHPLAY提供

《親密之海》陳漢榮為保護老闆來找莉蓮談判。圖/CATCHPLAY提供

《親密之海》沈曉雯的執著卻也讓自己難以自拔。圖/CATCHPLAY提供

《親密之海》。圖/CATCHPLAY提供