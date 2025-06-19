《全知讀者視角》6.2億巨資打造 製作發表會安孝燮、李敏鎬、蔡秀彬、申承浩、NANA等主演齊聚

年度韓影霸主《全知讀者視角》製作發表，卡司齊聚揭電影神祕面紗

改編超人氣網路小說與網路漫畫，由《與神同行》金牌製作團隊斥資300億韓圜（約新台幣6.2億元）天價打造，以今年韓影最大場面、大動作、大特效、大卡司引爆全球觀眾熱烈期盼的奇幻動作鉅作《全知讀者視角》，即將在7月23日（週三）晚場起於台灣盛大上映。6月17日在首爾舉辦首場製作發表會，導演金秉祐率領主要演員安孝燮、李敏鎬、蔡秀彬、申承浩、NANA等眾星齊聚一堂，分享拍攝過程與對本片的熱情投入。即使「BLACKPINK」成員JISOO因為世界巡演無法出席，導演也特別點名讚賞：「我對她的表現非常滿意」。

安孝燮坦言壓力爆棚，李敏鎬分享作品正能量，導演揭露改編挑戰

《全知讀者視角》改編自超人氣同名網路小說與網路漫畫。原作被譽為「最想被改編成影像作品」卻也「最難被影像化」的奇幻之作，故事講述平凡上班族「金獨子」，突然發現自己閱讀十年的小說世界在眼前成真，讓他必須在世界崩壞的浩劫當中，與小說主角「劉眾赫」與夥伴們攜手奮戰，努力追尋自己心中的理想結局。本片呈現出壯闊的世界觀與人性糾葛，也被視為南韓影史最具野心與挑戰性的改編，如今終於在《與神同行》金牌製作團隊與《恐怖攻擊直播》導演金秉祐，以及國際級知名卡司的攜手打造下，讓這場「小說成真」的壯闊奇幻正式躍上大銀幕。

作為原作忠實讀者的導演金秉祐分享：「我們一邊努力維持作者的意圖與樂趣，一邊根據電影的敘事方式，進行必要的修改和重構。」他分享改編過程：「如何將現實與奇幻以合適比例混搭，並在每個場景轉換中進行調整，是我和全體工作人員感到最艱難與敏感的部分。我們決定更集中在現實層面，讓觀眾意識到『這不是遙遠世界的故事，而是發生在我們身邊的事情。』這對維持電影的緊張感至關重要。」

《全知讀者視角》將呈現多場讓人目不轉睛的華麗戰鬥場面。右圖/采昌國際多媒體提供

尤其本片集結兩大男神安孝燮與李敏鎬同台飆戲，更是讓粉絲們興奮不已，不過這也讓首度擔任電影主演的安孝燮坦言：「說沒有壓力是騙人的，我必須盡可能地全力以赴，演繹金獨子這個角色。」他形容金獨子是「任何人身邊都可能會出現的平凡人」，並透露自己不斷揣摩角色面對世界崩壞的情緒：「獨子希望改變小說結局，也希望來到一個所有人都能共存的世界。但若真的面對這種情況，自己能否真正採取行動，是我一直以來思考的地方。我努力揣摩那種情緒，並與導演反覆討論每項細節來打磨角色。」

他也笑稱自己有大量奔跑戲，因此得來意外收穫：「我跑得更快了。」至於睽違十年再度回歸大銀幕的李敏鎬，這回詮釋擁有回歸技能、經歷無數次重啟人生的「劉眾赫」。他感性表示：「我認為每個人在人生當中，都背負著屬於自己的價值與重擔，劉眾赫也一樣。」他並透露接演原因：「透過人與人之間的聯繫獲得力量，是當代社會最需要的事情。在這個個人化、孤立化傾向愈發明顯的現代社會，攜手克服逆境是當代人所需要的正能量，我相信本片一定會讓觀眾有所感觸。」

《全知讀者視角》安孝燮飾演金獨子 。圖/采昌國際多媒體提供

蔡秀彬怕當「剎車女」，申承浩硬派軍人守護同伴，NANA首戰動作當打女，JISOO魅力獲導演激讚

蔡秀彬則飾演面對小說成真、仍能做出最理性判斷、最貼近現實的「劉尚雅」，將以獨特的親和力與活潑魅力強化角色說服力。她表示：「尚雅在原作中比較偏向卡通感人物，而電影則是能夠更現實去接受和判斷情況的角色，所以我擔心在角色們都一起往前衝的時候，自己卻一直踩剎車，會不會因此有點掃興，所以針對這點和導演進行許多討論，努力找出中間值。」

而以《18歲的瞬間》等作品廣為觀眾熟知的申承浩，飾演以強大力量和防禦能力，在危急時刻守護夥伴的軍人「李賢成」，尤其他將強大體魄、克制動作等優點昇華到角色當中，展現出迷人演技，他表示：「他是如同岩石般堅毅的人物，我努力在外形上展現出他的力量，也尋找與我相似的地方，並融合我身為演員的優勢去展現。」

《全知讀者視角》蔡秀彬飾演劉尚雅。圖/采昌國際多媒體提供

NANA則在片中化身被獨子搭救，進而為正義而戰的「鄭熙媛」一角，也是她首度接演動作戲，她表示：「收到劇本前，我就對導演的作品很有信心，加上還有《與神同行》製作團隊，所以對大家可以出色完成作品感到放心。」她並補充：「我一直想拍真正的動作片，這次總算如願。或許因為我有偶像出身的經驗，用身體表演讓我特別投入，也讓我更想成為動作演員」。

至於在片中飾演崇拜劉眾赫，並視他為師父的高中生「李智慧」，則由天團「BLACKPINK」成員JISOO演繹，將以生動表現為全片增添活力。雖然她昨日因為世界巡演無法出席活動，導演也特別點名讚賞：「我想找一位能吸引觀眾目光的演員，JISOO一加入劇組，就展現極高的投入與熱誠，我對她的表現非常滿意。」

《全知讀者視角》NANA飾演鄭熙媛。圖/采昌國際多媒體提供

這部改編自轟動全球奇幻IP大作，斥資300億韓圜年度最高預算打造，以別出心裁的劇情設定，搭配全球火紅的知名影星，成為觀眾引頸期盼的劃時代「東方奇幻」代表作的《全知讀者視角》，即將在7月23日（週三）晚場起於全台盛大獻映。本片劇情描述平凡上班族金獨子（安孝燮飾演），唯一嗜好是閱讀網路小說《在滅亡的世界中存活的三種方法》，不過在長達十年的連載期間，他卻是這個小說的唯一讀者。當金獨子在地鐵車廂讀完小說最終話時，小說中的場景卻轉瞬成為現實。

地鐵車廂彷彿成為人間煉獄，巨大怪物正踐踏著這座城市，以及憑空出現在眼前的訊息－－「您收到了第一個主線任務。」緊接著，熟悉的小說角色紛紛登場，而那個無比強大、牽動著整個世界命運的小說主角劉眾赫（李敏鎬飾演），開始照著劇情一一行動。眼看熟悉的世界將不復返，一個嶄新的世界正在誕生，身為唯一知曉這個新世界結局的金獨子，將在升級自身能力的同時，打造出與原本小說截然不同的結局…。

《全知讀者視角》導演金秉祐出席本片製作發表會，表示對這部人氣作品要電影化感到充滿挑戰。圖/采昌國際多媒體提供

《全知讀者視角》安孝燮出席本片製作發表會，坦言演出的壓力爆棚。圖/采昌國際多媒體提供

《全知讀者視角》安孝燮出席本片製作發表會，分享本片具備當代人克服逆境的正能量。圖/采昌國際多媒體提供

《全知讀者視角》蔡秀彬出席本片製作發表會，透露自己跟導演反覆雕琢角色形象。圖/采昌國際多媒體提供

《全知讀者視角》申承浩出席本片製作發表會，表示自己努力展現出角色的力量感。圖/采昌國際多媒體提供

《全知讀者視角》NANA出席本片製作發表會，透露未來更想嘗試當女打仔。圖/采昌國際多媒體提供

《全知讀者視角》。圖/采昌國際多媒體提供