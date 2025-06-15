《藏海傳》金句分享：仇恨不用寫在臉上，放在心裡就好

由頂流男神肖戰主演的2025年度復仇大戲《藏海傳》進入最後高潮，下週即將迎來精彩完結篇，《藏海傳》在台灣口碑沸騰，上線至今持續穩坐「台灣本日熱播Top 10」前三名，全球播放流量更已衝破10億，可說是近期話題最熱的古裝作品。隨著故事即將迎來終章，Disney+ 也準備了10大充滿復仇魄力的金句，包括藏海霸氣向仇人喊話「我命不該絕」、「我要一個一個了結你們」、以及「而你，只剩黃泉路」等都被觀眾誇讚根本年度爽劇，越看越上癮。

藏海（肖戰 飾）處心積慮謀策多年復仇，每當更接近成功時，他便會霸氣向眾多仇人喊話，也讓網友直呼「超爽」，除了本人的喊話外，還有許多讓人深思熟慮的精彩對白，像是藏海在決定復仇前曾說「仇恨不用寫在臉上，放在心裡就好。心是自己的，別人看不見。臉在外面，人人能見」、平津侯則說「智者不壽，聰明人死得早」、還有深受網友們喜愛的「總有一天你會明白，這世上最厲害的本事，就是用真話、實話來騙人」，都讓網友直呼受益無窮，真的能從《藏海傳》學到許多職場應對、處理人際關係的撇步。

《藏海傳》由鄭曉龍擔任總導演，青年導演曹譯文執導，攜手肖戰、張婧儀、周奇、黄覺等演員領銜主演，肖戰在劇中飾演的「藏海」，幼年時因親眼目睹家人被滿門抄斬變為孤兒，而後透過神秘的貴人相助，見證男主角「藏海」如何在一家人慘遭滅門之後，苦心計畫10年展開復仇大計，學習堪輿、營造以及縱橫之術站穩朝堂。

在一連串的暗中破壞之後，藏海成功使計完成復仇，先是被誣陷謀反的莊蘆隱甘願伏法，被自己的二兒子莊之行（周奇 飾）刺殺，而後是曹靜賢因為貪圖古代神器「癸璽」而誤入陷阱，導致只能臥病在床，至於神秘的第三位反派，原以為是藏海的愛人香暗荼（張婧儀 飾）的母親「冬夏女王」（余男 飾），然而，隨著最新劇集播出後，又讓最後一位仇人的真面目鋪上一層面紗，讓期待度拉到最高點。

《藏海傳》。圖/Disney+ 提供

而近期最讓網友喜愛的，莫過於藏海在監獄裡正式向滅門仇人莊蘆隱攤牌的高潮戲，只見兩人精彩飆戲，既要壓抑深藏多年的怒氣，又不能輸給對方的氣勢，男主角肖戰日前受訪時坦言這場戲其實是第一場開拍，一對戲就感受到對方透過眼神、臉部細微變化傳來的壓力，讓他在拍完後忍不住說：「覺哥的壓迫感很強！」表明能與黃覺一同對戲，是非常過癮的一件事。

《藏海傳》故事講述了大雍朝欽天監監正蒯鐸之子稚奴一夜之間遭遇滅門慘案，身負血海深仇的他在十年後化名藏海（肖戰 飾）回到京城；憑藉堪輿營造技藝和縱橫之術，他在朝堂上站穩腳跟、步步高升，最終沉冤得雪。在佈局復仇計畫、探查當年真相、追尋公平正義的過程中，他一路智博奸佞，但也經歷著人性的拷問和掙扎；他不斷攪弄風雲，但也意識到自己一步步走入了未知的陰謀危局中。年度古裝大戲《藏海傳》已於Disney+熱播中。

《藏海傳》金句分享：

★「我命不該絕！」

★「仇恨不用寫在臉上，放在心裡就好。心是自己的，別人看不見。臉在外面，人人能見」

★「總有一天你會明白，這世上最厲害的本事，就是用真話、實話來騙人。」

★「我要一個一個了結你們！」

★「如果事事都指望後人，那後人的日子，只會一天不如一天，我們還有何臉面，立於天地之間。」

★「我不是為他賣命的，我是為我自己。」

★「我早就不是人了，我十年前活下來，就一直活在地獄裡。我的人生只剩下這條路，而你，只剩黃泉路。」

★「智者不壽，聰明人死得早。」

★「大恩如大仇，沒人願意背負你一生的恩情。長久無法償還的恩情，最後不是變得心安理得，就是變成了怨恨。」

★「你要做的，是讓人相信你想讓他們相信的事。最重要的不是扮得多真，而是知道對方最怕什麼。」

《藏海傳》。圖/Disney+ 提供

《藏海傳》。圖/Disney+ 提供

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