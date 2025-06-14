2025漫博會／《WITCHWATCH魔女守護者》聲優「川口莉奈」親臨 搞笑「妮可」超可愛

搞笑霸權《WITCHWATCH魔女守護者》最可愛的魔女若月妮可聲優「川口莉奈」將於7月26日到漫畫博覽會舉辦聲優署名親筆簽名見面會啦！ 在《WITCHWATCH魔女守護者》動畫中妮可有許多令人印象深刻的表現，動畫中有許多漫才笑梗自然呈現，聲線變化自如，無論是搞笑型態妮可、戀愛腦妮可、超輕浮妮可，都讓人印象深刻捧腹大笑，將妮可誇張的情緒起伏表現得非常逗趣，聲優活動票券預計在6月21日12:00於KKTIX販售，將在2025漫畫博覽會帶來最好笑又精彩的活動！

《WITCHWATCH魔女守護者》聲優活動搭配的聲優特典組更是相當豐富，本次聲優活動簽名板用了特殊的壓克力色紙設計，簽名板呈現彩虹光讓整個簽名板像是戀愛中的妮可閃閃發亮，不只如此更附上了同時受到「輕薄如紙」魔法的扁扁妮可娃娃、妮可造型壓克力牌，以及主角群到齊的紙袋，可愛又超值！

《WITCHWATCH魔女守護者》開播至今憑藉著都逗趣又無俚頭跟各種經典動漫梗運用自如讓人捧腹大笑，聲優在劇情中也有各種聲線的延展與發揮，此次邀請到的「川口莉奈」更會在活動現場演繹精彩片段，讓粉絲一探她究竟是如何幫妮可配音，更會分享錄音室裡面的各種有趣情境，想知道是在怎麼樣的狀況下才能完成魔女守護者這部如此好笑又精彩的故事情節！一定要來參加2025漫畫博覽會《WITCHWATCH魔女守護者》聲優見面會活動！

《WITCHWATCH魔女守護者》聲優親簽見面會特典組合內容豐富可愛。圖/回歸線娛樂提供

《WITCHWATCH魔女守護者》動畫連播兩季，7月起將持續帶來更加精彩的劇情，同步登場的還有超夢幻的期間限定快閃店！從7月4日至9月28日，《WITCHWATCH魔女守護者》快閃店將於台北 R79 中山地下街盛大展開，粉絲們7月起不只能追番，還能親自參與豐富活動，沉浸在滿滿的魔女守護者世界，實在太幸福了！更多消息👉【回歸線娛樂】官方網站

《WITCHWATCH魔女守護者》期間限定快閃店7月4日於台北R79 中山地下街 施展幸福魔法。圖/回歸線娛樂提供

《WITCHWATCH魔女守護者》聲優「川口莉奈」親簽見面會：

★購票時間：6月21日(六)中午12:00開賣，售完為止。

★購票通路：KKTIX販售

★聲優親簽見面會特典組：2,200 元（含聲優舞台活動票、閃亮亮壓克力色紙（現場親筆簽名與署名）、扁扁妮可絨毛娃娃、角色集合大紙袋與超可愛妮可壓克力立牌！）活動限量200名

《WITCHWATCH魔女守護者》聲優「川口莉奈」親簽見面會 活動資訊

★活動時間：2025年7月26日（六）14:30-16:00

★活動地點：漫畫博覽會 大會B舞台(世貿一館)

《WITCHWATCH魔女守護者》POP-UP STORE

★活動時間：2025年7月4日（Fri.）-9月28日（Sun.）

★活動地點：台北R79/中山地下街(10352台北市大同區南京西路16號B1)

《WITCHWATCH魔女守護者》聲優親簽見面會6月21日啟售。圖/回歸線娛樂提供