《坂本龍一：東京旋律》x《坂本龍一：終章》特典場 6/11教授迷手刀搶票

被樂迷譽為「時間膠囊」的紀錄片《坂本龍一：東京旋律》（Tokyo Melody: A Film about Ryuichi Sakamoto）將在6月13日以4K修復版本，首度登上台灣大銀幕！本片由美國視覺藝術家伊莉莎白藍納德（Elizabeth Lennard）執導，以16毫米膠片紀錄了坂本龍一創作專輯《音樂圖鑑》期間的身影，片中不僅捕捉他與YMO樂團成員細野晴臣、高橋幸宏的互動，更難得收錄與第二任妻子矢野顯子在家中即興合奏的珍貴畫面，可說是教授最私密的一段音樂紀錄。

為獻給坂本龍一傳奇的一生，片商將於6月14日舉辦全台唯一一場「《坂本龍一：東京旋律》×《坂本龍一：終章》TITAN SCREEN特典聯映場」。觀眾將有機會在TITAN SCREEN一次收藏坂本橫跨40年的藝術歷程—從1980年代的創作巔峰，到人生終章的深情演出。凡購票即贈獨家授權的限量「A3電影海報」與「紀念明信片」，極具收藏價值，數量有限，售完為止。預售票將於6月11日中午11點準時開賣，喜愛教授的影迷絕對不能錯過這場獨一無二的紀念盛會！

在《坂本龍一：東京旋律》拍攝的前一年，坂本因主演電影《俘虜》在坎城影展嶄露頭角，受到國際注目。影片中，他談到如何從大衛鮑伊身上學會面對外界目光。導演藍納德回憶：「他觀察鮑伊在鎂光燈下的從容，並將這種態度融入自己的生活。」這種對「做自己」的堅持，或許正是促使坂本龍一後來移居紐約的原因，讓他得以逃離日本社會的壓抑，在一座匿名的城市中專注於創作。藍納德更分享：「忠實於你想成為的那個自己是很重要的，並能夠如此過完一生，是極為罕見的事。」而坂本龍一，正是這樣一位罕見的藝術家。

《坂本龍一：東京旋律》4K修復版。圖/佳映娛樂提供

片中最令人動人的片段，莫過於坂本與當年鋼琴家妻子矢野顯子在家中的即興合奏。。導演透露這段畫面完全未經安排，「當時我只是問可否拍攝坂本彈琴，他卻說『得先問Akiko（矢野顯子）』。」這反映了坂本家中女性主導的氛圍，也展現了兩人作為音樂夥伴的深厚默契。藍納德強調：「這或許是他們唯一一次在家中被拍下合奏的影像。」而畫面中矢野顯子手指還貼著OK繃的細節，則是再真實不過的見證。

《坂本龍一：東京旋律》不僅聚焦於坂本個人，更透過鏡頭中的東京的街景與YMO樂團的音樂，勾勒出1980年代日本文化脈動。細野晴臣與高橋幸宏的現身，為樂迷重現了這支傳奇電子樂團在當年巔峰時期的創作火花。本片自1985年首播後，長年僅限於少數影展放映，此次在台上映，將讓觀眾一窺年輕時的坂本龍一如何堅持自我，並在音樂與生活中尋找平衡。導演藍納德表示：「我很高興這部片能再次被看見，那時的我們都還年輕，而坂本卻從未違背自己，始終如一。」本片將於6月13日在台上映，更多訊息👉【佳映娛樂】FB 粉絲專頁

《坂本龍一：東京旋律》4K修復版。圖/佳映娛樂提供

《坂本龍一：東京旋律》4K修復版。圖/佳映娛樂提供

《坂本龍一：東京旋律》4K修復版。圖/佳映娛樂提供

《坂本龍一：東京旋律》4K修復版。圖/佳映娛樂提供

《坂本龍一：東京旋律》4K修復版。圖/佳映娛樂提供

《坂本龍一：東京旋律》4K修復版。圖/佳映娛樂提供