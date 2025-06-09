《聖母殺手》韓國文學史上最強殺手現身 爪角「李慧英」清除社會敗類

近年博愛座糾紛屢屢登上新聞版面，乘客冷眼旁觀、正義魔人出征的畫面頻頻引爆網路怒火。韓國最新動作話題鉅作《聖母殺手》（原譯名《破果》（韓語：파과）不僅直擊這類社會現象，釋出的首支前導預告更以一場捷運衝突震撼開場，強烈對映現實社會的群體漠視與壓抑憤怒，揭示社會怒火早已喧囂塵上。

韓國電影《聖母殺手》在當地與《聖夜：惡魔都市》同日上映，憑藉拳拳到肉的動作場面、實力派演員陣容與極具共鳴的社會題材，短短數日便突破50萬觀影人次，勇奪新片票房冠軍，口碑與日票房更逆勢超車馬東石主演的《聖夜：惡魔都市》！不少觀眾看完後直呼「看完馬上就想二刷！」、「這不只是一部動作片，更是一部有故事的電影。」「演員的表現非常完美！」《聖母殺手》將於7月18日台灣上映，強勢殺進電影院！

《聖母殺手》改編自韓國文學史上最強殺手小說《破果》，由百想藝術大賞影后李慧英領銜主演，攜手《地獄公使2》金聖喆、《魔女二部曲》申始雅、《犯罪都市4》金武烈等實力派演員，即將展開一場今夏最痛快的「垃圾請上車」殺手行動。

片商公布的首支前導預告，一開場便震撼十足，捷運車廂內，一名壯漢無預警地朝博愛座孕婦吐痰、還對孕婦爆粗口、動拳腳，行徑粗暴令人髮指，而滿車乘客竟鴉雀無聲。就在眾人袖手旁觀之際，李慧英飾演的傳奇殺手「爪角」現身，隨著車廂搖晃悄然逼近，冷靜地將藏有劇毒的髮簪刺入壯漢頸後，列車抵站，壯漢當場斃命。這場看似意外的死亡，實為一場精準的殺手行動。經常作為垃圾車音樂的〈給愛麗絲〉在預告中不但畫龍點睛，更揭露全片核心──這場「清除社會垃圾」的殺手行動，即將在今年夏天由李慧英、金聖喆、金武烈、申始雅等人獻上一場現實中無法伸張的「血色正義」。

同時，《聖母殺手》的定檔海報也同步曝光。整體以深藍色調營造冷峻氛圍，畫面中由李慧英飾演的傳奇殺手「爪角」一身黑衣、神情冷冽，手持藏有劇毒的髮簪直指對方喉頭，殺氣十足。而她對峙的對象，正是由金聖喆飾演的神祕殺手「鬥牛」，雖未現身於前導預告中，但海報中角色間一觸即發的緊張關係，也預示《聖母殺手》不僅是一場對社會敗類的制裁，更是一場殺手與殺手之間的極限對決，為電影劇情增添更多懸念。

《聖母殺手》巧妙融合社會現象與娛樂張力，透過節奏明快的動作場面、強烈風格的角色塑造，以及極具情緒出口的情節設計，打造一部令人拍案叫絕的殺手動作爽片。當正義不再只由制度給出答案，那麼無論是對惡行的無聲怒火，還是對正義的極致想像，都將在《聖母殺手》中獲得痛快釋放！電影將於7月18日全台上映，一場今夏最有快感的銀幕制裁行動，即將展開！

《聖母殺手》金武烈繼《犯罪都市4》後，在本片中演出喜怒不形於色的殺手。圖/鴻聯國際提供

《聖母殺手》李慧英一改過往優雅形象，飾演冷酷無情的傳奇殺手「爪角」。圖/鴻聯國際提供

《聖母殺手》台灣定檔於7月18日上映。圖/鴻聯國際提供