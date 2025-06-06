《心之谷》經典語錄分享：自己有沒有才能，不試試看是不會知道的

吉卜力工作室最浪漫的經典之作《心之谷》，今年迎來上映30週年！這部由宮﨑駿監製與編劇、感動無數世代的動畫電影，已於5月29日重返台灣大銀幕。期待已久的影迷們，現在能再次沉浸在這部觸動人心的傑作中，感受大銀幕帶來的震撼與細膩。

《心之谷》之所以能跨越時間長河，深受觀眾喜愛，不僅因為它細膩描繪了主角月島雫與天澤聖司之間那段青澀又真摯的愛情，更因為電影中充滿了追逐夢想的熱情與勇氣。劇本裡那些富有哲理的對白，不僅僅是角色之間的對話，更像是一盞盞明燈，成為鼓舞人心的力量，陪伴著無數人在成長的道路上不斷前行。以下分享9大經典語錄。

1、自己有沒有才能，不試試看是不會知道的。

《心之谷》經典語錄。圖/甲上娛樂提供

2、明明看同樣的書，他卻早就決定將來要走的路。

《心之谷》經典語錄。圖/甲上娛樂提供

3、你朝著夢想一步步前進，我卻像個傻瓜，跟不上你的步伐。

《心之谷》經典語錄。圖/甲上娛樂提供

4、為了讓我的名字早點出現在借書卡上，我看了好多書。

《心之谷》經典語錄。圖/甲上娛樂提供

5、尋找自己心中的原石，必須經過長期磨練。

《心之谷》經典語錄。圖/甲上娛樂提供

6、我不是在逃避，只是有更重要的事要做。

《心之谷》經典語錄。圖/甲上娛樂提供

7、我想早一點見到妳，心裡不斷喊著妳的名字，結果就真的見到了。

《心之谷》經典語錄。圖/甲上娛樂提供

8、我才不要變成你的包袱，我想在背後支持你。

《心之谷》經典語錄。圖/甲上娛樂提供

9、我都只想到自己，卻從沒為妳付出過。

《心之谷》經典語錄。圖/甲上娛樂提供