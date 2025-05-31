《非普通教慾：4K數位修復版》掉了犬齒才算長大 畸形家庭不可思議的荒謬

《非普通教慾：4K數位修復版》(DOGTOOTH)劇情講述，三兄妹從小生長在有著大庭院、游泳池、甚至小森林的別墅，與外界隔著一道圍牆從沒離開過。父親禁止他們踏出圍牆一步，免得被可怕的貓怪吃掉，為了保衛家園，他們得像狗一樣在地上吠；而犬齒掉落代表長大成熟，才能走出圍牆離開家。

他們的自由，只是圍牆之內方寸之地的自由；他們的生活，是充滿制式化的生活；他們與外界沒有任何的交往，唯一的電話深鎖於保險箱內只供母親與父親聯絡之用。直到有一天，父親帶回一位陌生女子與兒子性交滿足慾望，只是沒想到她還私下傳授性以外的知識，打亂了家庭裡原有的平衡，讓古怪又失寵的二女兒等不及長大了…。

本片導演尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos），1973年9月23日出生於希臘，是當代最具辨識度與創新風格的電影導演之一。他以獨特的敘事手法與冷冽的美學風格聞名，曾榮獲英國電影學院獎（BAFTA），並多次入圍奧斯卡金像獎與金球獎，備受國際影壇矚目。他的創作生涯始於實驗劇場，這段經歷為他後來的電影作品奠定了獨特的風格基礎。

他於2001年執導處女作《我的好朋友》，這是一部帶有性喜劇元素的電影，為他開啟了導演之路。然而，他真正嶄露頭角是在2009年憑藉《非普通教慾》一片大放異彩。獲得了坎城影展一種注目單元大獎，並獲得奧斯卡最佳外語片提名，讓藍西莫斯成功引起全球關注。

《非普通教慾：4K數位修復版》。圖/光年映畫提供

隨後，他逐漸轉向英美電影市場，2015年推出黑色喜劇片《單身動物園》（The Lobster），描繪一個極端且諷刺的未來社會，該片為他贏得了奧斯卡最佳原創劇本提名。2017年，他推出心理驚悚片《聖鹿之死》，進一步展現其風格化敘事與對人性道德的深刻剖析。而他與女演員艾瑪史東（Emma Stone）的合作也格外受到矚目。他們在2018年合拍《真寵》（The Favourite），這部結合歷史與黑色幽默的時代劇為他贏得奧斯卡最佳導演與最佳影片提名。兩人於2023年再度合作《可憐的東西》（Poor Things），該片同樣大獲好評，並為他再次帶來奧斯卡提名，同時在第80屆威尼斯影展上榮獲最高榮譽金獅獎。

2024年，兩人第三度攜手合作拍攝多段式電影《憐憫的種類》（Kinds of Kindness）。他的電影作品通常融合荒誕、冷冽與諷刺元素，強調肢體語言與非自然對話，挑戰傳統敘事結構。他擅長探索人性深層的困境與社會制度的荒謬性，透過極簡主義與戲劇化的視覺呈現方式，建立出獨樹一格的電影美學。無論是早期的希臘語電影，還是後來的國際製作，始終堅持其藝術風格，成為當代最具影響力的作者型導演之一。《非普通教慾：4K數位修復版》電影6月6日上映。

《非普通教慾：4K數位修復版》。圖/光年映畫提供

《非普通教慾：4K數位修復版》。圖/光年映畫提供

《非普通教慾：4K數位修復版》。圖/光年映畫提供

《非普通教慾：4K數位修復版》。圖/光年映畫提供

《非普通教慾：4K數位修復版》。圖/光年映畫提供

《非普通教慾：4K數位修復版》。圖/光年映畫提供

《非普通教慾：4K數位修復版》。圖/光年映畫提供

《非普通教慾：4K數位修復版》。圖/光年映畫提供

《非普通教慾：4K數位修復版》。圖/光年映畫提供

《非普通教慾：4K數位修復版》導演尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）。圖/光年映畫提供