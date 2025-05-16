《造山者－世紀的賭注》台積電、聯電大佬齊聚一堂 紀錄半導體產業傳奇

金獎導演蕭菊貞執導紀錄片《造山者－世紀的賭注》5月13日舉行媒體試片，連同上週末在台北及新竹兩場意義非凡的特映會，現已累積上千人搶先觀賞、口碑炸裂，電影尚未正式上映就已引起熱烈討論。知名分析師陸行之也受邀觀影，並公開發文表示「請不要再胡扯台灣偷走美國的半導體技術」，他坦言：「我研究台灣及全球半導體產業近30年，都不完全知道這些歷史歷程。」看到幾段當時年輕人因中美斷交對國家的使命抱負及起心動念，真的感動到淚轉盈眶。

即將於6月13日上映的紀錄片《造山者－世紀的賭注》未演先轟動，上千人次的試片特映會吸引各界重要人士出席觀看，不只文化部長李遠、教育部次長葉丙成、藝術家林懷民、清華大學校長高為元以及科技界眾多貴賓支持外，片中重要受訪者工研院前院長史欽泰、台積電前副董事長曾繁城、聯電前副董事長劉英達、漢民科技副董事長許金榮、旺宏電子總經理盧志遠，以及當年RCA種子成員、早期聯電技術員與第一代工程師們，皆齊聚一堂見證這部橫跨半世紀的奇蹟，成為久別後相聚的時刻，蕭菊貞導演感性說道：「看見大家相聚的那一刻，心中只有一個念頭，留下紀錄了，真好！」

許多科技業重要推手在映後也分享觀影的感動與共鳴。前工研院院長史欽泰連兩日親臨力挺，幽默表示導演蕭菊貞拍攝這部紀錄片的艱辛程度，絲毫不輸當年研發晶片的挑戰：「我每次都替她擔心，說時事又變化了，現在甚至常常成為頭條新聞，要怎麼把它完成？」

旺宏電子總經理盧志遠則回憶：「那時候我們就像愚公移山，沒人相信我們會成功，甚至連講出夢想都覺得羞恥。」而來自藝文界的雲門舞集創辦人林懷民也深受感動，形容「造山者」是青春熱血灌注的移山篇章，讓人感動落淚：「前輩的智慧與奮勇造就今日的榮景，鑑古知今，每個台灣人都應該看！」

《造山者－世紀的賭注》前工研院院長史欽泰（右二）連兩日親臨力挺。圖/牽猴子提供

導演蕭菊貞感慨分享：「拍紀錄片其實是一場與時間的賽跑。」從2019年拍攝至今，片中有五位受訪者離世，她也感性地說：「這不只是關於科技人的故事，更關乎我們所有人！我們沒有人是局外人，同島一命，不只記錄歷史，更要繼續為未來挑戰。」曾在半導體產業工作十二年的製片人陳添順表示，前輩們突破國際困境把半導體種子發揚壯大，「這不只要讓台灣年輕人知道，更希望能讓全世界看見我們的故事！」製片人蔣顯斌也強調：「這部片是在向過去致敬、向未來發問的一個行動！」

台灣首部以半導體發展為主題的紀錄片電影《造山者－世紀的賭注》，訪問超過80位見證台灣半導體產業發展的關鍵人物和相關參與、研究者。不只呈現半導體產業如何從無到有，成為推動全球科技發展的關鍵核心，也尋找出當年背負國家任務重擔的工程師與前輩們，他們不為人知的奮鬥故事。《造山者－世紀的賭注》自預告曝光以來即引發關注，上映前一個月全台包場數已突破50場，並持續增加中，電影將於6 月 13 日全台戲院正式上映。更多電影資訊👉《造山者－世紀的賭注》官方臉書

《造山者－世紀的賭注》（左起）製片人蔣顯斌、導演蕭菊貞、製片人陳添順合影。圖/牽猴子提供

6月13日上映的紀錄片《造山者－世紀的賭注》未演先轟動，上千人次的試片特映會吸引各界重要人士出席觀看。圖/牽猴子提供

金獎導演蕭菊貞執導紀錄片《造山者－世紀的賭注》現已累積上千人搶先觀賞。圖/牽猴子提供

《造山者－世紀的賭注》貴賓們皆齊聚一堂見證這部橫跨半世紀的奇蹟，成為久別後相聚的時刻。圖/牽猴子提供

《造山者－世紀的賭注》導演蕭菊貞感慨分享：拍紀錄片其實是一場與時間的賽跑。圖/牽猴子提供

《造山者－世紀的賭注》。圖/牽猴子提供