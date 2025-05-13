《蓋比的娃娃屋大電影》學齡前卡通神作 夢工廠動畫結合真人萌力出擊

夢工廠動畫將全球超夯的串流卡通影集《蓋比的娃娃屋》升級為首部大銀幕冒險電影，《蓋比的娃娃屋大電影》(Gabby's Dollhouse: The Movie)。

自從《蓋比的娃娃屋》卡通影集於2021年首播以來，全世界各地的小朋友就在Netflix上跟蓋比和她的朋友們一起開一場閃亮的派對。《蓋比的娃娃屋》由知名故事創作者崔西佩姬強森與珍妮佛托米聯手打造，這是一部融合真人與動畫的學齡前兒童卡通影集，每一集都從開箱一個驚喜開始，然後就進入一個奇幻的動畫世界，充滿了住在蓋比娃娃屋裡的可愛貓咪角色。

在這部全新電影中，蓋比（由卡通影集主角萊拉洛克哈特克雷納再度詮釋）跟她的阿嬤姬姬（四度葛萊美獎得主葛洛麗雅伊斯特芬）展開一場前往貓咪奇幻都市喵喵舊金山的公路旅行。但是當蓋比最珍愛的娃娃屋落入一位古怪的貓女士薇拉（奧斯卡獎提名演員克莉絲汀薇格）手中時，蓋比就展開一場在現實世界中的大冒險，召集所有的蓋比貓，趕在一切為時已晚之前，同心協力拯救娃娃屋。

星光熠熠的喜劇演員配音陣容包括《週六夜現場》的搞笑高手艾戈烏迪姆、凱爾慕尼與梅麗莎維拉塞諾，以及曾獲艾美獎提名的湯姆士雷農（《雷諾911：邁阿密瘋雲》、《美國老爹》）、傑森曼薩凱斯（《無敵少俠》、《青春無密語》））暨福圖費斯特（《福圖費斯特：幹得漂亮》、《葳瑪》）。這些備受喜愛的卡通影集配音演員再度回歸配音的角色分別是貓熊喵、淘氣喵、蛋糕喵、DJ 喵薄荷、寶寶盒、人魚喵以及更多。

《蓋比的娃娃屋大電影》圖/環球影業UIP提供

《蓋比的娃娃屋大電影》的導演是萊恩克雷戈（卡通影集《好家在一起：小緹歐仔大冒險》、《我愛鱷魚男孩阿洛》執行製作人），他曾以電視電影《鱷魚男孩阿洛》獲得兒童與家庭艾美獎提名。這部電影的製片是史蒂芬史威卡特，他曾經擔任多部夢工廠動畫賣座鉅作的製作監製或是共同製片，作品包括《馴龍高手》、《古魯家族》，以及最近全球票房將近五億美元的《功夫熊貓4》。

這部電影的執行製片是珍妮佛托米與崔西佩姬強森，改編自她們共同創作的《蓋比的娃娃屋》卡通影集。

根據尼爾森收視調查，《蓋比的娃娃屋》在2024年榮登全美串流平台原創影集觀看次數第九名。Netflix也將這個卡通系列擴展到總共100集，第11季已經於2025年2月正式上線。

《蓋比的娃娃屋》以成長型思維為出發點，每一集都透過互動式的活動鼓勵小朋友靈活思考，並且從錯誤中學習。《蓋比的娃娃屋》卡通系列曾在Netflix登上63個國家的電視類Top 10榜單，並且成為全球最受歡迎的學齡前品牌，衍生出榮獲多項獎項的玩具系列、出版品、家居與服飾商品、原創音樂、廣受好評的APP，以及每週吸引數百萬粉絲點閱的YouTube頻道。除此之外，《蓋比的娃娃屋》也持續透過環球景點與體驗主題樂園、全球粉絲體驗活動、現場演出等方式拓展品牌版圖。10月3日上映。

《蓋比的娃娃屋大電影》圖/環球影業UIP提供

《蓋比的娃娃屋大電影》圖/環球影業UIP提供

《蓋比的娃娃屋大電影》圖/環球影業UIP提供

《蓋比的娃娃屋大電影》圖/環球影業UIP提供

《蓋比的娃娃屋大電影》圖/環球影業UIP提供