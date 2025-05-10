《我們與惡的距離II》幕後直擊 楊貴媚讚導演帥到像心理醫生

即將於6月7日於全球登場的重磅旗艦台劇《我們與惡的距離 II》近日舉辦媒體試片與聯合訪問，製作人林昱伶、導演林君陽與編劇呂蒔媛率領主演群周渝民、薛仕凌、楊貴媚、于子育、謝欣穎、劉子銓、張軒睿與白潤音一同出席，分享彼此拍攝時的點滴。製作人林昱伶表示：「這是一部歷經六年，集結五十多位主次演、兩百多位幕後工作人員共同完成的作品，期待六月在全球與觀眾見面。」

導演林君陽則說：「《我們與惡的距離II》除了社會議題，也有關於親情、友情的濃厚描述，演員之間飆戲的感覺就像誰也不想輸，不論是楊貴媚與薛仕凌飾演的母子檔，或是周渝民與薛仕凌之間的友情。」編劇呂蒔媛則說：「希望這部劇能豐富觀眾的感受。」

在劇中飾演精神科醫生的周渝民，第一次與林君陽導演合作，坦言覺得導演就像哥哥一樣，給予的信任感會讓演員的表演無所畏懼，周渝民分享：「導演會引導演員情緒去摸索出他想要的畫面，我也藉由這次重新檢視了自己鏡頭中的表演，交出了慢慢找回人生軌道的馬亦森，回歸演員和鏡頭的溝通是我這次覺得拍攝過程重新學習到的事。」

而已多次和林君陽導演合作，薛仕凌坦言這次拍攝和導演的意見分歧非常多！薛仕凌逗趣地說：「我都不曉得導演是不是看我不順眼！」每次和君陽導演合作都有許多角色上的討論，但這次的高政光表演方式磨合期比之前都來得長，薛仕凌說：「或許是因為跟君陽太熟了，所以必須磨合出另一種狀態，他知道我的樣子太多了，某種程度上不是一件好事，哈哈，但最終我們還是磨合出了在理想與現實之間拉扯的高政光。」

《我們與惡的距離 II》周渝民飾演的精神科醫生面對人生巨變崩潰痛哭。圖/公視、CATCHPLAY、大慕影藝提供

「一開始都還沒看到劇本，聽到是林君陽導演的戲就篤定要接了！」影后楊貴媚忍不住分享她對君陽導演的喜愛：「這麼帥的人怎麼可以拍出這麼人性的東西，他可以去當心理醫生！」

實際收到劇本後楊貴媚也坦言，劇本真的好複雜，但在了解高張玉敏這個角色之後覺得非常有挑戰性，除了是第一次飾演政治人物，楊貴媚認為高張玉敏就是個活在劇本裡面的人，人生上的轉折很豐富、很有責任感又真性情，這次的演員們都迫不及待脫離痛苦的角色，只有楊貴媚非常捨不得殺青：「別人都問我殺青了快不快樂，但我沒有很快樂欸，因為我其實蠻愛高張玉敏的！」

《我們與惡的距離 II》楊貴媚為立委兒子疏通人派。圖/公視、CATCHPLAY、大慕影藝提供

而首次飾演媽媽的謝欣穎，則坦言：「雖然是第一次合作，但導演真的讓我非常佩服。」透過導演的視角來看每一個角色都會很完整、有他們的苦衷，但有時候講話很迂迴需要一直嘗試，謝欣穎笑說：「我後來發現痛苦的其實不是這個角色，而是當你以為的劇本畫面跟導演要的東西是不一樣的，導演完全沒有要給角色輕鬆場！」

同樣是第一次與林君陽導演合作，于子育很感動導演會用很細心的方式幫助演員的演出，也很知道演員需要什麼去增加他的表演，于子育分享一場導演為了調整她的情緒，寫了一封親筆信給她，于子育說：「看完之後我情緒整個就爆炸了，本來是預計演出擔心的戲變成整場都是鼻音在哽咽，但情緒是很飽滿的，導演一個很細微的舉動卻會帶給我很深刻的幫助。」

《我們與惡的距離 II》謝欣穎飾演的角色對於上門騷擾的鄰居感到無奈。圖/公視、CATCHPLAY、大慕影藝提供

而在劇中飾演縱火案嫌犯的劉子銓，在做角色準備時就會讓這個角色跳脫一般人的角度思考，和導演反覆討論思考邏輯，在越來越認識這個角色之後，內化成自己的表演方式，讓他更立體，比如，因為這個角色很沒有安全感，所以幾乎都是用斜眼看人，生氣時嘴巴會顫抖，焦慮時會咬手指和抖腳，對聲音也會特別敏感等等，都是劉子銓內化後的角色描繪。

與周渝民同樣為醫療人員，張軒睿則分享自己很喜歡聽導演講戲、很會說故事，也很懂得「說話的藝術」，會照顧到演員的情緒和自尊，每次都很期待導演的現場調整：「這次最大的收穫就是現場永遠跟你想的不一樣，這是我每次拍攝都很興奮的事情。」而在首兩集中就以令人心碎的演技綻放光芒，白潤音對於自己飾演的角色，很能感同身受，他說：「我覺得羅譽跟我很像，會把自己的情緒藏很深，不想給別人看到自己的內心，我覺得自己也是這樣的性格。」

耗時六年打造，重磅旗艦台劇《我們與惡的距離 II》將於6月7日起，每週六晚間九點在公共電視、CATCHPLAY 電影台61頻道同步首播，晚間十點於串流影音平台 CATCHPLAY+ (台灣、新加坡、印尼)、公視+、愛奇藝國際版、以及首次加入台劇的國際平台 Amazon Prime Video 於海外超過240個國家或地區同步上架。

《我們與惡的距離 II》于子育飾演的角色對於體制感到難過。圖/公視、CATCHPLAY、大慕影藝提供

《我們與惡的距離 II》白潤音飾演的角色試圖在混沌中找到方向。圖/公視、CATCHPLAY、大慕影藝提供

《我們與惡的距離 II》張軒睿飾演的角色試圖舒緩難過氛圍。圖/公視、CATCHPLAY、大慕影藝提供

《我們與惡的距離 II》劉子銓飾演的縱火犯眼神兇惡。圖/公視、CATCHPLAY、大慕影藝提供

《我們與惡的距離 II》薛仕凌飾演的立委問政犀利。圖/公視、CATCHPLAY、大慕影藝提供

《我們與惡的距離 II》。圖/公視、CATCHPLAY、大慕影藝提供

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