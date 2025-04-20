《安道爾》第二季 星戰神劇回歸「機器人K-2SO」再圈粉

「史上最棒星戰作品」《安道爾》第二季搶先看

星戰迷一年一度的國際盛世「2025星際大戰慶典」本週五於日本東京正式拉開為期三天的活動序幕！星戰慶典暌違17年再度重返東京，吸引來自全球超過十萬迷粉絲齊聚幕張展覽館，感受星際大戰的魅力。

在今（19）日活動中，台灣影迷最期待的《安道爾》第二季節目總監東尼吉洛伊，率領主要演員「安道爾」迪耶哥路那、「碧絲」安卓亞霍娜、「K-2SO」艾倫圖克、以及「蒙•茉斯瑪」吉娜菲芙歐萊莉等人一同出席。主演迪耶哥感性表示，能夠參與《安道爾》真的非常美好，「尤其是這麼多人在乎、珍視的一切」，他形容《安道爾》第二季一樣會有精彩的冒險、豐沛的情感，且故事將會直接連結到《星際大戰外傳：俠盜一號》，「看完第二季之後再回頭去看《俠盜一號》，會發現很多當初未曾察覺的層次。」

艾倫圖克回歸笑稱「很開心K-2SO終於誕生！」

而艾倫圖克回歸演出《俠盜一號》中大受歡迎的機器人K-2SO，被問到是否有想過會回歸，他開玩笑表示可以發展屬於K2的外傳《玩命K2關頭》（K2 FAST, K2 FURIOUS），對於再度現身，也笑稱「很開心我終於誕生了！」迪耶哥則立刻回應「我不會透露他是如何被『生』出來的！」節目總監東尼吉洛伊也透露，《安道爾》第二季12集的篇幅中，每3集會代表故事發生一年，所以劇中的時間跨度會長達4年。活動尾聲依舊帶來驚喜，迪耶哥說先前參加倫敦的活動，了解到絕對不能兩手空空出席，「所以我們今天直接讓大家欣賞完整的《安道爾》第二季第一集！」

《安道爾》第二季將於4月23日在Disney+首播，首季獲得IMDb 8.4、爛番茄新鮮度96%的超高評價，更被譽為「有史以來最優秀的星戰作品」，講述革命戰士卡西恩安道爾反抗邪惡銀河帝國的冒險歷程，第二季也找來原班人馬迪耶哥路那、《魔比斯》安卓亞霍娜等人悉數回歸演繹全新的冒險旅程。《安道爾》作為星戰系列首度出現的諜報風格作品，緊湊卻深刻的劇情、細膩的角色刻畫與令人驚豔的場景塑造，讓粉絲盛讚簡直有電影般的質感，即使從未看過星戰系列也能輕鬆入坑；第二季將繼續講述安道爾加入反抗軍同盟前的經歷、帶領觀眾以時空跳躍的方式進入四個精彩篇章。

星戰迷一年一度的國際盛世「2025星際大戰慶典」4/18(週五)於日本東京舉行。圖/Disney+提供

星戰迷一年一度的國際盛世「2025星際大戰慶典」4/18(週五)於日本東京舉行。圖/Disney+提供

星戰迷一年一度的國際盛世「2025星際大戰慶典」4/18(週五)於日本東京舉行。圖/Disney+提供

《安道爾》第二季。圖/Disney+提供

《安道爾》第二季。圖/Disney+提供

《安道爾》第二季。圖/Disney+提供

《安道爾》第二季。圖/Disney+提供

《安道爾》第二季。圖/Disney+提供

《安道爾》第二季。圖/Disney+提供

《安道爾》第二季。圖/Disney+提供

《安道爾》第二季。圖/Disney+提供

《安道爾》第二季。圖/Disney+提供

《安道爾》第二季。圖/Disney+提供

《安道爾》第二季。圖/Disney+提供

《安道爾》第二季。圖/Disney+提供

《安道爾》第二季。圖/Disney+提供

《安道爾》第二季。圖/Disney+提供

《安道爾》第二季。圖/Disney+提供

《安道爾》第二季。圖/Disney+提供

《安道爾》第二季。圖/Disney+提供

《安道爾》第二季。圖/Disney+提供