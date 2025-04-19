《民主，練習中》大罷免是滿腔熱血、不務正業？一堂台灣人必上的公民課

林正盛、楊正欣自嘲不務正業 《民主，練習中》台東特映滿堂彩

近日全台「大罷免」如火如荼進行中，無不讓人回憶起11年前「太陽花學運」的風起雲湧。新片《民主，練習中》就記錄著三位懷抱理想的太陽花青年回鄉參政的潮起潮落、見證台灣橫跨十年的民主故事。本片4月17日晚於台東舉行特映會，吸引百位台東觀眾進場支持，映後討論不斷。

有趣的是，日前楊正欣與監製林正盛在宣傳《民主，練習中》之際，與本片配樂朱頭皮再度合作完成罷免短片，巧妙與《民主，練習中》一唱一和，共同傳達民主精神，投入大罷免的兩人不僅自嘲是「滿腔熱血、不務正業的紀錄片導演」，也喊話呼籲「要認真關心台灣未來」。《民主，練習中》將於6月27日全台上映。

電影《民主，練習中》劇情描述：廖郁賢（阿賢）、傅銘偉（小花）、郭稟翰（西瓜）三位太陽花青年，在學運後返鄉回到雲林與宜蘭，投入政治工作，不料卻面臨地方勢力的威脅與挑戰。沒有資源的政壇新人阿賢意外當選，卻在地方從政碰壁；小花南漂擔任阿賢的幕僚，成為在地議題發聲的重要後援；西瓜則為了維持第三勢力在宜蘭的地方黨部運作，自立自強開設小吃店，維持地方黨部經營。《民主，練習中》不僅橫跨十年記錄台灣民主重要時刻，也道出太陽花世代的理想與掙扎，本片極度貼近生活的視角更讓觀眾直呼「好像在看自己的人生」。

「台灣人必上的公民課」《民主，練習中》台東特映滿堂彩。圖/海鵬影業提供

「台灣人必上的公民課」 楊正欣《民主，練習中》6月全台上映

新片《民主，練習中》歷經10年拍攝製作，剪輯超過20個版本，昨（4/17）晚在台東舉辦鄉親搶先特映會，除肯定罷免活動「挫賓行動」志工們的不容易，也希望更多人走出戲院後，體認到地方政治就是你我當下的生活。值得一提的是，台東縣議員簡維國、定居台東的劉漢鼎醫師、台東生活美學館前館長江愚、台東市市民代表王泰捷、前台東市市民代表余振維等地方人士也到場響應，共同見證台灣民主的重要紀錄。議員簡維國坦言本片喚醒他人生參與首場選舉的回憶，感受到地方政治的沉重，與公民力量的重要性。

《民主，練習中》導演楊正欣將理念轉化為動人影像，深入政治現場、見證地方江湖危機、揭開「水很深」的波瀾漣漪，更喚醒台灣人對太陽花學運、總統大選、第三次政黨輪替、通過同性婚姻、四大公投、青鳥行動等過去十年的民主記憶。台東觀眾在特映會後難掩感動之情，紛紛詢問《民主，練習中》的上映日期，將號召更多民眾入場觀影，簡維國議員與劉漢鼎醫師也直呼《民主，練習中》就是「台灣人必上的公民課」。《民主，練習中》將於6月27日全台上映。

《民主，練習中》主角郭稟翰為維持地方黨部經營，開設小吃店，道出太陽花世代的理想與掙扎。圖/海鵬影業提供

《民主，練習中》主角傅銘偉南漂當幕僚，成為在地議題發聲的重要後援。圖/海鵬影業提供

《民主，練習中》楊正欣。圖/海鵬影業提供

《民主，練習中》喚醒台灣人過去十年的民主記憶。圖/海鵬影業提供

《民主，練習中》描述太陽花青年廖郁賢回鄉從政的潮起潮落。圖/海鵬影業提供

議員簡維國觀賞《民主，練習中》感受到公民力量的重要性。圖/海鵬影業提供

《民主，練習中》名醫劉漢鼎 (左起)、導演楊正欣、製片游惠貞、議員簡維國等人出席 台東特映會。圖/海鵬影業提供

《民主，練習中》。圖/海鵬影業提供