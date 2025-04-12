《會計師 2》班艾佛列克再出山 會算帳也會殺人

在台創下破億票房佳績的動作片《會計師》（The Accountant）睽違9年正式回歸，續作《會計師 2》找回原班人馬打造出更狂、更爽的觀影饗宴。好萊塢男星班艾佛列克重操舊業，發揮超越AI的金頭腦破解謎題，他這次更黑、白道通吃，除有FBI探員聯手緝凶，更找來「制裁者」強柏恩瑟飾演的殺手弟弟助陣，組成影壇最殺兄弟檔直搗賊窟。該片發布終極預告，這對最狂兄弟檔不僅是戰場上最完美殺神組合，個性天差地別的兩人，一旦嘴砲起來尺度簡直毫無極限，完全把「愛在心裡口難開」的兄弟情詮釋地淋漓盡致，還獲美媒盛讚「最完美的大銀幕組合」。

班艾佛列克在《會計師 2》的角色具備超越常人的認知能力，以及難以與他人相處的強迫型人格，導演蓋文歐康諾表示「幸好他父親是強悍的軍人，他擔心孩子會因此被欺負，因此將他訓練成士兵，而不是永遠當個受害者」。經過首集電影中與女星安娜坎卓克的互動後，班艾佛列克的角色開始想要多與人接觸，最新預告就揭露他鼓起勇氣去相親的有趣情節，木訥的他居然成為相親會場最搶手的對象，背後原因其實是他發揮超狂頭腦，反向設計約會軟體的演算法，把自己塑造成萬人迷，結果一與真人見面就破功，如此忠於角色背景又超幽默的劇情，保證笑翻粉絲。

班艾佛列克在首集《會計師》與失散多年的弟弟強柏恩瑟意外相認，當時就讓許多粉絲敲碗希望能看到更多兄弟之間的互動，新片找來強柏恩瑟回歸演出，為粉絲圓夢，劇情也安排許多兄弟相處的有趣橋段，讓觀眾更能了解這段動人情誼。

班艾佛列克表示「我的角色不太擅長人際關係，尤其是表達自己對他人的感受，但他非常愛他的弟弟，我很高興這部片的核心是關於兄弟重歸舊好」，最新預告也看到這對兄弟來到酒吧，班艾佛列克在弟弟強柏恩瑟的鼓勵下，願意敞開心房與眾人跳舞，讓人看到角色難得外向的一面，也加深兄弟之間的默契，為後續熱血槍戰犯罪集團的重要時刻再添助力。《會計師 2》將於4月24日(週四) 2D · Atmos · Dolby Cinema同步上映。

《會計師 2》。圖/華納兄弟提供

《會計師 2》。圖/華納兄弟提供

《會計師 2》。圖/華納兄弟提供

《會計師 2》。圖/華納兄弟提供

《會計師 2》。圖/華納兄弟提供

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