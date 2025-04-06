《膽大黨：邪視》全球粉絲準備 第二季5月特映7月全面解禁

琅琅悅讀／ 木棉花
《膽大黨：邪視》。右圖/木棉花提供 左圖/擷取自shueisha.co.jp
《膽大黨：邪視》。右圖/木棉花提供 左圖/擷取自shueisha.co.jp

為了慶祝《膽大黨》（ダンダダン，DAN DA DAN）的回歸，膽大黨版權方 MBS 宣布以《膽大黨：邪視》為名，與代理商木棉花國際、ADN 和 GKIDS 攜手合作，為現象級動畫《膽大黨》第二季舉辦全球電影院搶先特映活動，即將於 5 月 30 日起跑，由木棉花在亞洲、ADN 在歐洲、GKIDS 在北美舉辦。《膽大黨》第二季動畫將於今年七月開始全球同步播出。

《膽大黨：邪視》搶先特映將揭開第二季驚悚的《邪視篇》序幕，粉絲將可一口氣觀賞第一季的最後一集與第二季前三集，更能夠觀賞導演山代風我與阿貝爾•貢戈拉的專訪。全球搶先特映將會包含超過 50 個國家與地區，其中由木棉花國際代理發行，將從 5 月 30 日起在台灣、香港、澳門、泰國、越南、新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓及印度舉辦特映活動。

這部備受讚譽且極具人氣的動畫作品，在 2024 年 12 月第一季完結後，終於帶著新篇章回歸。由享譽全球的動畫工作室 Science SARU（《惡魔人Crybaby》、《犬王》、《歪小子史考特：火力全開》）製作，第二季由第一季導演山代風我，與長期擔任 Science SARU 要角、曾負責第一季開場動畫的阿貝爾•貢戈拉（Abel Gongora）共同執導。作曲家牛尾憲輔（《鏈鋸人》、《惡魔人Crybaby》）將再次擔綱譜寫配樂。

《膽大黨》第一季在 2024 年首播，風格獨特、橫跨多種類型的題材，在世界各地都獲得很高的人氣，尤其精彩的動畫場面、劇情緊湊和角色十分討喜收穫了廣泛好評。第一季的片頭曲《OTONOKE》由人氣雙人組合 Creepy Nuts 演唱，在社群上掀起討論風潮，創下了在 Billboard 全球歌曲榜單上連續 20 週排名第一的紀錄。《膽大黨》更受到國際指標媒體如《紐約時報》、《華盛頓郵報》、Teen Vogue 等多家媒體的盛讚，全球觀眾都迫不及待地等待第二季的回歸。

《膽大黨》是自作者龍幸伸的同名，目前在集英社備受喜愛的少年漫畫平台《少年 Jump Plus》上連載。龍幸伸曾擔任人氣漫畫家藤本樹的助手，參與了全球熱賣系列《鏈鋸人》與《FIRE PUNCH炎拳》，以及賀來友治的《地獄樂》。原作漫畫的銷量已突破了 1000 萬冊，隨著動畫播出創下全球佳績，更使得漫畫銷量驚人地翻倍成長。《膽大黨》第二季也將於今年七月全球同步正式播出，更多特映詳細資訊請密切關注木棉花各地社群平台。

《膽大黨：邪視》。圖/木棉花提供

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