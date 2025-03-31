《星際寶貝：史迪奇》預告釋出 地表最萌外星人亂入夏威夷

迪士尼影業經典動畫真人版《星際寶貝：史迪奇》將於2025年5月22日暑期第一檔佔領大銀幕！最新正式預告大公開，史迪奇再度大展「萌力」，而且爆笑之餘，經典的洋蔥台詞再現！

《星際寶貝：史迪奇》最新預告將已十足精彩的動畫原版栩栩如生搬上銀幕，相較於先前的前導預告，這次接近2分半鐘的預告片，讓觀眾看見更多史迪奇活蹦亂跳的超萌畫面。劇情描述史迪奇逃離邪惡發明家主人強霸博士的星球，輾轉來到地球，更降臨美不勝收的夏威夷，並與小女孩莉蘿成為莫逆之交，預告中也看見經典角色特務探員光頭先生（寇特尼B凡斯 飾）、強霸博士以人類的樣貌現身（查克葛里芬納奇 飾）和得力助手獨眼霹靂（比利馬格努森 飾）等，而主角莉蘿更是找來首度出道演出的夏威夷小女孩瑪雅基羅哈高度還原此角，而姐姐蘭莉同樣也邀請到夏威夷女星席妮伊莉莎白奧古東參與卡司陣容！

史迪奇大鬧地球天翻地覆的情節，仍令人捧腹不已，而為了隱藏他外星人的身分，更學起狗狗的各種逗趣模樣，超級可愛！再聽莉蘿說出：「歐哈納就是家人，家人是不能被拋棄的或遺忘。」經典金句，依然大搞溫馨逼哭觀眾。最新海報也繼續萌翻天，莉蘿狂抱史迪奇不放，即使史迪奇渾身不酥胡超尷尬，心裡仍然甜蜜到不行！

上個月史迪奇也在美國美式足球超級盃的特別版宣傳片中大鬧球場！闖入的史迪奇讓現場人員雞飛狗跳，還企圖用垃圾桶抓他，然而身手矯健的史迪奇甚至開著球場車直衝球門柱「達陣」，之後拿起麥克風興奮大喊他的招牌外星語口頭禪：「看我破壞吧！」播音員都大呼他實在「無堅不摧」！

👇史迪奇在美國美式足球超級盃大賽中自由奔跑

《星際寶貝：史迪奇》敘述因家庭破碎而深感孤單的夏威夷「人類小女孩」莉蘿，與逃離邪惡主人並降臨地球的藍色外星人、卻有酷似無尾熊超可愛外表的史迪奇一拍即合，除了鬧出一連串與地球格格不入的笑話，也在彼此身上找到前所未有的友情與依靠，爆笑又感人的故事十分引人入勝！

本片由以《迷你網紅實貝秀》入圍奧斯卡最佳動畫長片的動畫導演狄恩弗萊捨坎普執導，《阿拉丁》真人版美國台裔製作人林暐擔任製片，動畫原版導演暨史迪奇幕後配音克里斯桑德斯再度獻聲。《星際寶貝：史迪奇》將於2025年5月22日暑期第一檔萌翻大銀幕！

👇《#星際寶貝：#史迪奇》巧可愛官方預告來囉!

《星際寶貝：史迪奇》。圖/迪士尼影業提供

《星際寶貝：史迪奇》。圖/迪士尼影業提供

《星際寶貝：史迪奇》。圖/迪士尼影業提供

《星際寶貝：史迪奇》。圖/迪士尼影業提供

《星際寶貝：史迪奇》。圖/迪士尼影業提供

《星際寶貝：史迪奇》。圖/迪士尼影業提供