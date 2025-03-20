《WITCH WATCH 魔女守護者》脫線魔女x失控少年 粉絲笑翻：這對活寶太鬧了

由日本漫畫家篠原健太創作的魔法喜劇大作《WITCH WATCH 魔女守護者》改編動畫，將在4月6日起重磅登場！這部由「回歸線娛樂」代理的超人氣動畫，近期舉辦「全球搶先看先行特映會」，台北更領先香港、新加坡、馬來西亞、泰國成為全球第一站。

台北站特映會超過百名粉絲衝著《WITCH WATCH 魔女守護者》人氣慕名而參加，3月18日特映會現場更有不少粉絲扮成動畫經典角色，場面熱鬧非凡！大合照環節時全場觀眾更一起比出妮可專屬的「愛心手勢」，《WITCH WATCH 魔女守護者》珍貴的大銀幕首映一致好評，「亂吐槽加致敬梗真的好好笑！」、「看三集不夠更期待開播了」，對動畫的期待值瞬間飆升！

特映笑聲不斷！動畫超值得期待！首次公開YOASOBI主題曲

動畫代理商「回歸線娛樂」特別爭取舉辦此次特映會，讓粉絲搶先觀看動畫前3集，並欣賞聲優與導演的獨家精采訪談影片。為動畫男女主角妮可與守仁獻聲的知名聲優「川口莉奈」與「鈴木崚汰」在訪談中提到，配音過程非常愉快。導演十分重視即興表演，希望增加「漫才」元素，使搞笑橋段更加自然，帶來真正的「笑」果，因此兩人更著重於培養搞笑默契。

川口莉奈也向粉絲喊話：「希望《WITCH WATCH 魔女守護者》能將全世界連繫在一起，把這份喜悅傳達給各位觀眾！」此外，特映會上也首次公開動畫主題曲由YOASOBI 演唱的〈Watch me!〉，讓粉絲搶先於全球聽到，興奮不已！

《WITCH WATCH 魔女守護者》特映會，全場觀眾一起比出妮可專屬的「愛心手勢」。圖/回歸線娛樂提供

《WITCH WATCH 魔女守護者》台北特映大獲成功，動畫忠實還原原作經典場面，加上動畫才能呈現的聲光效果與聲優演繹，包括「魔女」妮可施展魔法製造分身、「鬼之後裔」守仁的精彩打鬥，還有滿滿的動畫致敬梗令粉絲超喜愛，甚至補上漫畫無法呈現的華麗特效與音效，現場頻頻響起大笑聲，並獲得「超越原作的精采度」的熱烈反應。映後粉絲更熱情分享觀後心得：「角色在動畫中更可愛了」、「聲優表現太出色，從頭笑到尾」、「讓我更加期待4月動畫播出的表現！」、「亂吐槽加致敬梗真的好好笑！」、「動畫化超興奮！沒讓人失望！」粉絲們表示能參與先行特映活動十分開心。

《WITCH WATCH 魔女守護者》也宣布將於4月6日起，在影音平台：中華電信MOD．Hami Video．台灣大哥大MyVideo．遠傳friDay影音．巴哈姆特動畫瘋．巴哈姆特動畫瘋 HK．LiTV立視線上影視．Ofiii歐飛免費線上看．KKTV．LINE TV ．CATCHPLAY+．回歸線娛樂YouTube播映，每周日16:30各大平台陸續更新，屆時請千萬別錯過第一時間體驗《WITCH WATCH 魔女守護者》動畫的爆笑威力。

不少粉絲扮成《WITCH WATCH 魔女守護者》動畫經典角色領取特映會特典。圖/回歸線娛樂提供

4月6日起動畫正式開播！聲優大展聲音即興搞笑演技

魔法喜劇動畫大作《WITCH WATCH 魔女守護者》由日本漫畫家篠原健太創作，故事講述「魔女」妮可以及「鬼之後裔」守仁一連串異想天開、超爆笑的同居生活，2021年起在《週刊少年Jump》連載，至今人氣高居不下，曾榮獲2022年「下一部人氣漫畫大賞」紙本漫畫類別第2名，早有許多粉絲引頸期盼改編動畫，總算敲碗成功。動畫由原作老師「篠原健太」全程親自監修，更力邀日本天團YOASOBI獻唱主題曲〈Watch me!〉，可愛的曲風瞬間抓住粉絲耳朵。

《WITCH WATCH 魔女守護者》。圖/回歸線娛樂提供

動畫製作為了呈現妮可的天真可愛，還有守仁的堅毅固執，在聲優陣容方面特別精挑細選，妮可、守仁分別由新生代傑出聲優川口莉奈、鈴木崚汰擔任，就為了給觀眾帶來耳目一新的感受！兩位聲優一致推薦《WITCH WATCH 魔女守護者》，並說與其他愛情喜劇不同之處是加入「魔法」元素，妮可為了吸引守仁注意而展現魔法，卻鬧出一連串笑料，保證讓觀眾看得超開心。

談及配音印象最深刻的場面，為守仁配音的鈴木崚汰表示是在第一話後半的「超級輕盈」，妮可與守仁坐上魔法掃帚前往火場救人時，因為身體變得輕盈，講話也變得輕浮，向來嚴謹、認真的守仁性情改變成「輕浮男」，要講一些隨意、輕浮的台詞，由於是當天才拿到劇本，又要即興發揮，一度讓他傷透腦筋，一旁的川口莉奈直誇「鈴木先生真的很厲害」，也透露配音過程中，每個人都是笑聲不斷，希望能將這份喜悅傳達給每一位觀眾。

《WITCH WATCH 魔女守護者》。圖/回歸線娛樂提供

動畫製作陣容堅強！新一代魔法喜劇不容錯過

《WITCH WATCH 魔女守護者》連載4年以來，已經在亞洲累積無數粉絲，原作者篠原健太曾是《銀魂》作者空知英秋的助手，後續更一手操刀製作《SKET DANCE》、《彼方的阿斯特拉》，兩部代表作改編成動畫之後都大獲好評。

故事敘述擁有鬼之力的高中生乙木守仁，成為正在進行魔女修行的兒時玩伴妮可的使魔，雖然是一起長大的青梅竹馬，守仁卻因「一年內災難將降臨在妮可身上」的預言揭示，背負使命守護妮可，只是妮可的魔法引起各種無法預測的麻煩，後續又有夥伴加入他們的同居生活……前途多災多難又充滿不可思議的日子即將開始！

《WITCH WATCH 魔女守護者》。圖/回歸線娛樂提供

動畫製作公司則由擅長製作美少女角色的「Bibury Animation Studios」負責，該公司曾製作過《五等分的新娘》和《超超超超超喜歡你的100個女朋友》。主要製作團隊更匯聚了豐富經歷的頂尖人才，導演為博史池畠、角色設計是飯塚晴子、系列企劃是赤尾凸、音樂則是橋本由香利，目前日本動畫的預告片公開後，粉絲紛紛表示：「會動的妮可更可愛了！」相當期待動畫正式播出後的成品。

新一代魔法喜劇動畫《WITCH WATCH 魔女守護者》將於2025年4月6日起在影音平台：中華電信MOD．Hami Video．台灣大哥大MyVideo．遠傳friDay影音．巴哈姆特動畫瘋．巴哈姆特動畫瘋 HK．LiTV立視線上影視．Ofiii歐飛免費線上看．KKTV．LINE TV ．CATCHPLAY+．回歸線娛樂YouTube可愛播映，每周日16:30各大平台陸續更新，採連續雙季度播出，敬請期待！

《WITCH WATCH 魔女守護者》。圖/回歸線娛樂提供

《WITCH WATCH 魔女守護者》。圖/回歸線娛樂提供

《WITCH WATCH 魔女守護者》。圖/回歸線娛樂提供

《WITCH WATCH 魔女守護者》。圖/回歸線娛樂提供

《WITCH WATCH 魔女守護者》。圖/回歸線娛樂提供

《WITCH WATCH 魔女守護者》。圖/回歸線娛樂提供

《WITCH WATCH 魔女守護者》。圖/回歸線娛樂提供

《WITCH WATCH 魔女守護者》。圖/回歸線娛樂提供

《WITCH WATCH 魔女守護者》。圖/回歸線娛樂提供

《WITCH WATCH 魔女守護者》。圖/回歸線娛樂提供

《WITCH WATCH 魔女守護者》。圖/回歸線娛樂提供

《WITCH WATCH 魔女守護者》。圖/回歸線娛樂提供

《WITCH WATCH 魔女守護者》。圖/回歸線娛樂提供

《WITCH WATCH 魔女守護者》。圖/回歸線娛樂提供