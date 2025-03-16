《惡行之外》古天樂x林家棟 為子女報仇心痛難言

香港犯罪動作片《惡行之外》電影由香港新導演郭文奇執導，兩人影帝古天樂及林家棟聯手演出，再加上影后林嘉欣特別演出，讓演出陣容金光閃耀！兩人在片中都成為高中生的父親，為了各自子女的生死，展開一場血淚交織的痛心對決，古天樂和林家棟雖然已合作了20多次，但兩人首次拍攝正面對決的強烈打戲，更要打到拳拳到肉，讓他笑稱拍起來很有新鮮感。

電影《惡行之外》從正式海報裡可以見到血腥壓迫之感，預告也充滿了高張力，可見到古天樂為了替愛女報仇，死命追殺最大嫌疑人林家棟！一心要以牙還牙，以眼還眼。電影集合香港兩大實力派影帝古天樂及林家棟演出，再加上金馬影后林嘉欣特別演出古天樂的妻子，還有一群香港新生代潛力新人林家熙、楊偲泳等人共同演出，新導演郭文奇透露演員陣容金光閃耀，讓他覺得壓力山大，但更有信心會拍出精彩的作品。

《惡行之外》古天樂。圖/華映娛樂提供

古天樂和林家棟已經合作20多次，兩人默契十足，古天樂表示電影中再度成為爸爸，但面對愛女慘死，讓他誓言要為女報仇，而林家棟則是痛殺他愛女的最大嫌疑人，兩人要上演多場對決場面，古天樂回憶表示兩人雖然合作很多次，私下有著好交情，但這回是勢同水火，更要一次要上演面對面肉搏，強力對峙的場面，讓他覺得演來很新鮮，「也希望可以帶給觀眾不一樣感覺。」他透露導演要求畫面要看起來生猛有力，他和林家棟多半親身上陣，「導演還要我拿鍵盤猛砸他，甚至抓他的頭去撞玻璃，林家棟都還是自己來演出。」

《惡行之外》描述澳門警司樂一言（古天樂 飾）和妻子（林嘉欣 飾）與獨生女樂嘉琪一家三口過著富裕且幸福的日子，但樂嘉琪竟慘遭殺害，棄屍郊外，而且兇手是以極度殘暴的手法行兇，讓樂家夫妻悲憤難當。警方依證據逮捕了她的同班同學邱俊文，就在犯人被判入獄後，樂一言離開了警界，但此時，又再度出現了少女被殺害的命案，讓樂一言開始懷疑，真凶似乎仍逍遙法外，而凶手似乎就是亡命之徒宋境南（林家棟 飾），讓樂一言決定要查出真相，手刃真正的犯人。《惡行之外》將於3月28日上映，更多電影資訊👉「華映娛樂」官方臉書粉絲團

《惡行之外》古天樂。圖/華映娛樂提供

《惡行之外》林家棟。圖/華映娛樂提供

《惡行之外》林嘉欣。圖/華映娛樂提供

《惡行之外》。圖/華映娛樂提供

《惡行之外》。圖/華映娛樂提供